في دوري يلو.. الباطن يُسقط القادسية.. والعربي يتجاوز الجبلين

حائل- خالد الحامد
نجح فريق الباطن في إلحاق الخسارة الثالثة بمتصدر دوري “يلو” للدرجة الأولى القادسية، ورد اعتباره من خسارة الدور الأول، عندما تغلب عليه في المواجهة التي جرت على ملعب الباطن لحساب الجولة الـ20 بهدف دون رد.
تقمص دور البطولة في المباراة محمد السهلي بتسجيله هدف الانتصار لفريقه، رافعاً رصيد الباطن إلى 31 نقطة في المركز الثامن، في المقابل، تجمد رصيد القادسية عند 41 نقطة في الصدارة، وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء للباطن عن طريق عكاشة حمزاوي.
وفي لقاء آخر، حقق العربي ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على ضيفه الجبلين بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة، حمل الهدف إمضاء المهاجم حسين شراحيلي، في ظل الغياب الثلاثي الأجنبي للعربي، الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة بالمركز السادس، وبقي الجبلين على نقاط الـ 36 في المركز الثالث.
وفي المواجهة الثالثة، واصل الصفا صحوته محققاً انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه في ملعبه على هجر بهدفين دون مقابل، سجلهما حسين النخلي وحميدو تراوري.
ليقفز للمركز الـ 14 ويرفع رصيده للنقطة 20، وتجمد رصيد هجر عند نقاطه الـ 14 بالمركز ماقبل الأخير. وشهدت المباراة طرد لاعب الصفا مايكون تيكسيرا.
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