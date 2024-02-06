نيوم تفتتح مكتباً في نيويورك لتعزيز التعاون مع المستثمرين وقادة الصناعة في أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة، 6 فبراير 2024 – افتتحت نيوم مكتبها الأول في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وإحدى أهم مراكز التجارة والمال في العالم. وسيمثل هذا المكتب الواقع في برج “50 هدسون ياردز Hudson Yards 50” في منطقة مانهاتن، مركزاً لدعم أعمال نيوم واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء أمريكا.

حضر حفل الاحتفال الرسمي صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، الذي رحب بضيوف هذه المناسبة وألقى كلمة أمام شركاء نيوم الإستراتيجيين والحضور من مجتمع المال والأعمال في الولايات المتحدة.

ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023 بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب: “يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتباً لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: “لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظراً لمكانتها الدولية كعاصمةٍ عالمية لقطاع المال والأعمال”. وأضاف: “لقد عززت نيوم استثماراتها وشراكاتها مع شركاتٍ أمريكية عدة، ومن خلال هذا المكتب نطمح لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتهدف نيوم من خلال افتتاح مكتبها في مدينة نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأمريكية، إلى جانب اكتشاف وجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة. وسيسهم المكتب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.

وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حالياً، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وشركة إير برودكتس الأمريكية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APD) وشركة أكوا باور، على بناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في أوكساچون، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار (31.5 مليار ريال). وفي هذا الإطار، سيعمل مكتب نيوم في نيويورك على تعزيز شراكاتها مع الشركات الأمريكية وعقد شراكات جديدة، لاحتضان وتسويق تقنيات مستدامة يمكن الاستفادة منها في نيوم وفي جميع أنحاء العالم.

وسيتولى بوب ستيفانوفسكي منصب مدير مكتب نيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقاً مناصب قيادية في شركات عدة منها “جنرال إلكتريك General Electric” و”يو بي إس UBS” و”ثري آي جروب بي إل سي 3i Group plc”.