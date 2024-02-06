وزير السياحة: 27 مليون سائح قدموا للمملكة العام الماضي

الرياض : البلاد

كشف معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة حقق هدف 100 مليون سائح في العام 2023م، 77 مليون من الداخل و27 مليون من الخارج وأنفقوا 100 مليار ريال.

وأكد خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن إستراتيجية سمو ولي العهد الجديدة لـ2030م استهداف والوصول إلى 150 مليون سائح 80 مليون من الداخل و70 مليون من الخارج.

وأوضح معاليه أن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.

وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.