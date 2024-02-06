ميسي يثير أزمة في هونج كونج!

تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي -أفضل لاعب في العالم 8 مرّات- ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بأزمة في هونج كونج على خلفية مباراة ودية.

إنتر ميامي خاض مباراة ودية قبل يومين أمام فريق نجوم هونج كونج وانتهت بفوزه (4-1) غير أن ميسي لم يظهر المباراة، ما أثار حفيظة الجماهير.



وطالب آلاف باسترداد ثمن التذاكر من المسئولين، بعد أن دفع بعضهم مبالغ كبيرة وصلت إلى 700 دولار للتذكرة، مقابل القدوم ومشاهدة ميسي.

وعجّت المباراة بصافرات استهجان وصيحات من الجماهير الغاضبة في الملعب، ما أدّى إلى تدخّل وزير الرياضة في هونج كونج بتصريحات رسمية.

وقال الوزير كيفن يونج إن الشرط الأساسي مع الشركة المنظّمة للمباراة أن يظهر ميسي لمدّة 45 دقيقة على الأقل، غير أن اللاعب تعرّض لإصابة في الإحماءات قبل المباراة ما أدّى إلى غيابه، وعدم ظهوره مطلقًا حتى قي مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز.