شركة جياد الحديثة للسيارات تطلق إم جي Whale الطراز الجديد كليًا

جدة : البلاد

احتفلت شركة جياد الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي، والموزع لعلامة إم جي بالمملكة، بالإطلاق الرسمي للسيارة متعددة الإستخدمات الجديدة كليًا ’إم جي WHALE‘ في المملكة العربية السعودية، وذلك في حفل كبير أقيم في إحدى الفنادق الفاخرة في مدينة جدة، بحضور ،المهندس إيهاب الفقي المدير التنفيذي لشركة جياد الحديثة للسيارات، مع نخبة من رجال الأعمال، ولفيف من ممثلي الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

تصميم ’إم جي WHALE‘ الرياضية متعددة الاستخدامات متوسّطة الحجم التي تلبّي متطلبات العملاء بمختلف المراحل العمرية والتي تتطلّع دوماً لإضافة بعض المغامَرة إلى حياتهم.

تجسّد ’إم جي WHALE‘ عبر تصميمها المستقبلي وخطوطها الجريئة بالتصميم الرياضي الشبابي، والتفاصيل المستوحاة من الحوت مثل الشبك الأمامي والأضواء النهارية المستلهَمة من “حوت البالين” تعكس حيوية وجمال هذا الطراز، وتشمل المؤثرات البحرية الأخرى مثل مرايا الأبواب المستوحاة من زعنفة الحوت، والجناح الخلفي ومقبض ناقل الحركة المستلهَمَين من ذيل الحوت.

علاوة على ذلك، فإن بعض الخصائص الخارجية للسيارة التي تأتي بألوان مزدوجة بسقف أسود لامع، وأطراف مخارج العادم المطعمة بالكروم، كما تأتي السيارة بعجلات من الألومنيوم مقاس 19 بوصة، الذي يعزّز المظهر الملفت لهذه السيارة الجديدة.

تتألّق إم جي Whale بمقصورة داخلية أنيقة وراقية الجودة بحيث تضمن التمتُّع بالهدوء والسلاسة والراحة خلال التنقُّلات اليومية والرحلات الطويلة، وذلك بفضل باقة من الخصائص مثل التعديل الكهربائي بست حركات للمقاعد مع ميّزة الذاكرة، وخاصّية تكييف الهواء ثنائي المناطق وفتحة السقف البانورامية ذات التحكم الكهربائي.

ولرفاهية الركاب والحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي، السيارة مزودة بخصائص وتقنيات فائقة مثل نظام Bose الصوتي من 9 مكبِّرات صوتية، ووضعية ضبط الإنارة الداخلية بألوان متعددة وشاشة أمامية مزدوجة ومنحنية حجم 12.3 بوصة والمدمَجة بسلاسة لمتعة القيادة.

أما مزايا السلامة، فتشمل نظام الرؤية المحيطية عالية الوضوح (HD) بزاوية 360 درجة وباقة من خصائص السلامة النشطة والكامنة، وأجهزة المساعَدة الإلكترونية لجعل الرحلة ممتعة وأكثر أمانًا. إلى جانب ذلك، يتم صنع ’إم جي WHALE‘ بالارتكاز على قاعدة عجلات ذات بُنية متينة وقوية مصنَّفة لمستويات عالية من الصلابة الالتوائية، والتي توفر الحماية القصوى.

إم جي Whale تأتي بمحرّك سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني يولّد قوّة قدرها 231 حصان وعزم يبلغ 370 نيوتن-متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويوفر المحرّك العزم الضروري لنقل خمسة ركّاب وأمتعتهم بسلاسة وفعالية، أما نمط الإزاحة المنخفضة عبر السرعات الثمان لنظام نقل الحركة فيساعد بتخفيض استهلاك الوقود.

بهذه المناسبة، صرَح المهندس أنيس جمجوم، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة شركات محمد يوسف ناغي قائلاً: “إن إم جي WHALE الجديدة كلياً، والتي نسعد اليوم بإطلاقها في السوق السعودي، تأتي استكمالا لرؤية مجموعة شركات محمد يوسف ناغي بالاستثمار في هذا السوق الواعد، وتعزيزًا لمكانة علامة إم جي وللعلاقة المتينة التي تجمع بيننا وبين إم جي موتور”.

من جهته، قال المهندس إيهاب الفقي المدير التنفيذي لشركة جياد الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي: “نفخر بتقديم سيارة إم جي WHALE السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كلّيًا، حيث يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في عالم السيارات، ويظهر مدى التزام شركة جياد الحديثة للسيارات بتوفير مركبات متطورة تلبي متطلبات العملاء في السوق السعودي”، وأضاف قائلا: ” تهدف استراتيجيتنا لتوفير مركبات رياضية متعدِّدة الاستخدامات عالية القيمة وهو ما يستمر إثباته مع إطلاق طراز إم جي WHALE الجديد كلّيًا، بالإضافة إلى موديلات أخرى قادمة سيتم تقديمها خلال العام الحالي، والتي سوف تحظى بالتقدير من قِبَل الجميع في السوق السعودي”، واختتم قائلا: “يتزامن احتفالنا اليوم بذكرى مرور مائة عام على بداية إطلاق علامة إم جي والتي أصبحت جزءً لا يتجزأ من تاريخ السيارات العالمي، وتعكس الروح الريادية والإبداعية التي تتميز بها هذه العلامة ذات الإرث البريطاني العريق، والتي استمرت عبر هذا القرن في تحدي الحدود وتجاوز التوقعات”.

وعلّق توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذا بالقول: “تستمر حملة ’إم جي‘ الهادفة لتوفير مركبات رياضية متعدِّدة الاستعمالات عالية القيمة مع إطلاق طرازنا WHALE الجديد كلّياً. وسوف تحظى ’إم جي WHALE‘ بالتقدير من قِبَل أصحاب الشخصيات التقدّمية والذين يؤمنون بأهمّية التعبير عن الذات. فلغة التصميم العاطفية تستلهم نفحاتها من الحوت لتعكس الطاقة والجمال في خطوطها. كما إنها توفر لائحة استثنائية من خيارات الراحة لتلبية متطلّبات واحتياجات العملاء في الشرق الأوسط.”

يبدأ سعر ’إم جي WHALE‘ من 104,455 ريال سعودي. وسوف يتم قريباً الإعلان عن الأسعار لكل الأسواق. وستستفيد أيضاً طرازات ’إم جي WHALE‘ الجديدة كلّياً من ضمان العلامة التجارية الشهير لفترة ستة سنوات/مسافة 200,000 كلم.