أيهما أفضل دونغ فينغ Shine 2024 أم شانجان السفن 2024؟

جدة : البلاد

تُعد كل من سيارة دونغ فينغ Shine 2024 وسيارة شانجان السفن 2024 من السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم التي تتمتع بشعبية كبيرة في السوق السعودي. حيث تتميز كلتا السيارتين بتصميمات جذابة وتقنيات حديثة وأداء قوي. ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين السيارتين التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار الشراء.

في هذه المقالة، سنقوم بمقارنة بين السيارتين من حيث التصميم والأداء والتقنيات والمواصفات والأسعار.

من حيث الأداء

تأتي سيارة دونغ فينغ Shine 2024 بنوعين من المحركات:

المحرك الأول

محرك بنزين بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة حصانية 123 حصان وعزم دوران 158 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

استهلاك الوقود لهذا المحرك يجعل السيارة تسير 20.1 كيلومتر لكل لتر.

المحرك الثاني:

محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة حصانية 194 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

استهلاك الوقود لهذا المحرك يجعل السيارة تسير 20.5 كيلومتر لكل لتر.

بينما تأتي سيارة شانجان السفن 2024 بنوع واحد فقط من المحركات:



محرك بنزين بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة حصانية 105 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

استهلاك الوقود لهذا المحرك يجعل السيارة تسير 14.4 كيلومتر لكل لتر.

من حيث القيمة السوقية



تتوفر دونغ فينغ Shine في السوق السعودي في 3 فئات ويبدأ سعرها من 56,000 ريال سعودي مع إمكانية التمويل.

أما شانجان السفن 2024 فتأتي بفئتين وبسعر يبدأ من 44,850 ريال سعودي مع إمكانية التمويل.

من حيث الإضافات والرفاهية

أهم ميزات دونغ فينغ Shine 2024



نظام تثبيت السرعة

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود ( الدريكسون)

مرايا جانبية كهربائية

عجلة قيادة مغطاة بالجلد

مكيف أوتوماتيك

اتصال يو اس بي

مدخل AUX

بلوتوث

اختيار أنماط القيادة

راديو

6 مكبرات الصوت

تحكم كهربائي بالمقاعد

مقاعد جلد

شاحن لاسلكي

شاشة ترفيه

فتحة سقف

كاميرا 540 درجة

العجلات مقاس 17 بوصة

نوع الإضاءة ليد

أهم مميزات شانجان السفن 2024



نظام تثبيت السرعة

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود ( الدريكسون)

مكيف يدوي

اتصال يو اس بي

مشغل سي دي

بلوتوث

4 مكبرات الصوت

مقاعد مخمل

فتحة سقف

كاميرا خلفية

العجلات مقاس 15 بوصة

نوع الإضاءة هالوجين

من حيث الأمان

عوامل الأمان في دونغ فينغ Shine



4 وسائد هوائية

حساسات أمامية وخلفية

نظام التحذير في المناطق العمياء

نظام حماية من السرقة

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

التحكم في الثبات

التحكم في الانزلاق

تقنية دعم المكابح

نظام المساعدة في المرتفعات

نظام تثبيت مقاعد الأطفال

عوامل الأمان في السفن 2024



2 وسائد هوائية

حساسات خلفية

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

ختام القول

إذا كنت تبحث عن سيارة سيدان عائلية بتصميم أنيق وأداء قوي وسعر تنافسي وتوفر أنظمة امان ووسائل ترفيه متعددة بالإضافة الى استهلاك وقود ممتاز ، فان دونغ فينغ Shine 2024 هي خيار جيد لك. أما إذا كنت تبحث عن سيارة سيدان عائلية بتصميم انيق أيضا وتقنيات حديثة ولكن أقل في وسائل الترفيه وأنظمة الأمان واستهلاك الوقود بها جيدة ولكن أقل من منافستها، ولكن اقتصادية في السعر، فإن شانجان السفن 2024 هي خيار جيد لك.