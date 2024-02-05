أمانة الشرقية تدشن (بطولة ورسالة) في نسختها الرابعة

الدمام- البلاد

نيابة عن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، دشّن وكيل الأمين للخدمات، الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، مساء أمس الأحد الموافق 04 فبراير 2024، ملتقى أمانة المنطقة الشرقية لكرة القدم، تحت شعار “بطولة ورسالة” وشعار البطولة في نسختها الرابعة، لعام 2024، حيث يتميز الشعار لهذا العام بروح المنافسة والتحدي، وذلك خلال الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة، بحضور عدد كبير من الوكلاء المساعدين بالأمانة، ورؤساء البلديات ومسؤولي الفرق المشاركة، والإعلاميين.

بدوره عبر الأستاذ محمود الرتوعي، خلال كلمته عبر خلالها عن سعادته بإقامة النسخة الرابعة من هذه البطولة مؤكدا على حرص أمانة الشرقية واستمرارها في دعم الرياضة والشباب لما لذلك من أهمية في تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة.

من جانبه ألقى المشرف العام على الملتقى الإعلامي علي هبه كلمه رحب من خلالها بالحضور وأعرب عن شكره وتقديره لجميع القائمين على البطولة وعلى رأسهم معالي أمين المنطقة الشرقية الذي سخر كافة الإمكانيات من أجل إقامة هذه البطولة لخدمة الشباب في كل محافظة بالشرقية.

وتخلل حفل التدشين عرض برومو لبطولة “بطولة ورسالة” في نسختها السابقة عام 2019، حيث تم استعراض اللحظات الرائعة والإنجازات المهمة التي حققتها الفرق المشاركة، ما أثار حماس الحضور وأشعل الأمل في النسخة الحالية.

واستمتع الحضور بالأجواء المليئة بالفخر الوطني، حيث قدم المنشد محمد الشهراني شيلة وطنية مؤثرة، أسرت قلوب الحضور وأثارت الفخر والانتماء للوطن.

وعلى نغمات الموسيقى والتصفيق الحار، عرضت الإنجازات وأرقام النسخ السابقة من بطولة “بطولة ورسالة”، ما أشعل الحماس وزاد من شغف الحضور للمشاركة وتحقيق النجاحات الجديدة.

واستعرضت خلال الحفل جداول البطولة، للمباريات القادمة وتوقيتها، ما أثار حماس الفرق المشاركة والجمهور المتواجد.

ويعتبر هذا الملتقى وحفل التدشين بمثابة بداية مشوار مثير لبطولة “بطولة ورسالة” لعام 2024، حيث يتطلع الجميع للمشاركة في المنافسة وتحقيق النجاحات الرياضية والتعرف على الفرق المشاركة وتبادل الخبرات والأفكار.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث الرياضي المهم فرصة لتعزيز قيم الروح الرياضية والتعاون في المنطقة الشرقية، وتعزيز الثقافة الرياضية بين الشباب والشابات، وتشجيع المشاركة النشطة في النشاطات الرياضية المحلية.)