فريق “ميامي” ينتزع صدارة تصفيات بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 بجدة

متابعة – هاني البشر
شهدت الواجهة البحرية بجدة اليوم الجمعة 2 فبراير 2024م، انطلاق بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، والتي تقام في نسختها الأولى بالمملكة، وذلك بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبإشراف من الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.
وشهدت منافسات التصفيات تفوّق فريق ميامي، بعد أن خطف صدارة التصفيات، نظير إنهائه السباق في 6 دقائق و23 ثانية و33 جزءاً من الثانية، تلاه فريق “رافا” بواقع 6 دقائق و33 ثانية و62 جزءاً من الثانية، فيما حلّ فريق البرازيل في المرتبة الثالثة بزمن 6 دقائق و39 ثانية و44 جزءاً من الثانية، وجاء في المركز الرابع فريق دروغبا بـ6 دقائق و40 ثانية و7 أجزاءٍ من الثانية.
وظفر فريق برادي بالمركز الخامس في التصفيات، بعد أن حقق زمناً يقدر بـ6 دقائق و40 ثانية، و12 جزءاً من الثانية، كما وصل فريق بلو رايسينغ سادساً بزمن 6 دقائق و44 ثانية، و66 جزءاً من الثانية، ومن خلفه فريق آيوكي ريسينغ سابعاً بزمن 6 دقائق و56 ثانية و73 جزءاً من الثانية، ليغلق فريق سيرجيو بيريز القائمة بحلوله ثامناً في الترتيب، بزمن 7 دقائق و10 ثوانٍ و55 جزءاً من الثانية.
وتنطلق يوم غدٍ السبت 3 فبراير 2024م، منافسات الدور نصف النهائي عند الواحدة وخمس دقائق ظهراً، يليه السباق التعويضي عند الثالثة و20 دقيقة مساءً، على أن يكون نهائي البطولة في تمام الرابعة و45 دقيقة مساءً.
الجدير بالذكر أن بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1″، تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتعزيز الاهتمام بمجالات الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، والاستثمار الأمثل في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، لبناء مستقبل إيجابي متميز للإنسان.