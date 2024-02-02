الرياضة

غدًا السبت.. انطلاق دوري البلياردو للاندية 2024

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1445 هـ       2 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة- البلاد
تنطلق يوم غد السبت منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للأندية للبلياردو للموسم الرياضي 2024 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في موسمه الثالث بإقامة 5 مواجهات بمشاركة 11 نادياً، تم توزيعها على مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى أندية “الشباب، الأهلي، الاتحاد، نيوم، الفرع، قفاز ” فيما ضمت المجموعة الثانية أندية “الهلال، الاتفاق، القادسية، الفتح، الزلفى ”.

وينطلق كذلك يوم غد السبت منافسات الجوله الأولى من دوري الاندية للبلياردو للدرجة الأولى حيث يشارك في دوري الدرجة الأولى 10 اندية تم وضعها في مجموعتين وتقام غدا 4 مواجهات وتضم المجموعة الأولى اندية ” النصر، الشعلة، الصفا، العربي، الجزيرة ” فيما تضم المجموعة الثانية اندية ” أبها، الوطني، عكاظ ، الانتصار ، التهامي “.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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