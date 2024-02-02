غدًا السبت.. انطلاق دوري البلياردو للاندية 2024

جدة- البلاد
تنطلق يوم غد السبت منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للأندية للبلياردو للموسم الرياضي 2024 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في موسمه الثالث بإقامة 5 مواجهات بمشاركة 11 نادياً، تم توزيعها على مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى أندية “الشباب، الأهلي، الاتحاد، نيوم، الفرع، قفاز ” فيما ضمت المجموعة الثانية أندية “الهلال، الاتفاق، القادسية، الفتح، الزلفى ”.
وينطلق كذلك يوم غد السبت منافسات الجوله الأولى من دوري الاندية للبلياردو للدرجة الأولى حيث يشارك في دوري الدرجة الأولى 10 اندية تم وضعها في مجموعتين وتقام غدا 4 مواجهات وتضم المجموعة الأولى اندية ” النصر، الشعلة، الصفا، العربي، الجزيرة ” فيما تضم المجموعة الثانية اندية ” أبها، الوطني، عكاظ ، الانتصار ، التهامي “.