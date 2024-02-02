المنتخب الكوري يقصي أستراليا ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

المنتخب الكوري الجنوبي يدرك التعادل في الوقت القاتل من علامة الجزاء 🥅🇰🇷🔥 #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية #AsianCup2023 pic.twitter.com/Vk9kPoZ4C5

سون هيونغ مين يسجل هدفاً رائعاً في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الأول من ركلة ثابتة 😮🇰🇷👏#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/jPQqbPWcns

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024