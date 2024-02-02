الرياضة

المنتخب الكوري يقصي أستراليا ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1445 هـ       2 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل المنتخب الكوري الجنوبي رحلته مع اللحظات الأخيرة في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز على أستراليا، مساء اليوم الجمعة 1/2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب الكوري للدور نصف النهائي؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع المنتخب الأردني، مساء الثلاثاء المُقبل الموافق 6 فبراير الجاري.

افتتح كريغ غودوين التسجيل لصالح أستراليا في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل هوانغ هي تشان هدف التعادل لكوريا الجنوبية من ركلة جزاء.

ونجح سون هيونغ مين، قائد منتخب كوريا في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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