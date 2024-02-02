المنتخب الكوري يقصي أستراليا ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
واصل المنتخب الكوري الجنوبي رحلته مع اللحظات الأخيرة في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز على أستراليا، مساء اليوم الجمعة 1/2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023.
بهذه النتيجة، تأهل المنتخب الكوري للدور نصف النهائي؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع المنتخب الأردني، مساء الثلاثاء المُقبل الموافق 6 فبراير الجاري.
افتتح كريغ غودوين التسجيل لصالح أستراليا في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل هوانغ هي تشان هدف التعادل لكوريا الجنوبية من ركلة جزاء.
ونجح سون هيونغ مين، قائد منتخب كوريا في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.
المنتخب الأسترالي يباغت نظيره منتخب كوريا الجنوبية ويتقدم بهدف دون ردّ 🇦🇺⚽️🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/YmjxvFgSbx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
المنتخب الكوري الجنوبي يدرك التعادل في الوقت القاتل من علامة الجزاء 🥅🇰🇷🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/Vk9kPoZ4C5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
سون هيونغ مين يسجل هدفاً رائعاً في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الأول من ركلة ثابتة 😮🇰🇷👏#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/jPQqbPWcns
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024