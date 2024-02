“أليشيا كيز وفاريل ويليامز ومارتن غاريكس” يحييون الحفل الختامي المصاحب لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 2024

الرياض – هاني البشر

أكدت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2024، عن مشاركة أيقونات الموسيقى العالمية أليشيا كيز وفاريل ويليامز ومارتن غاريكس في الحفل الموسيقي الختامي المصاحب للسباق والذي سيقام يوم السبت 9 مارس المقبل على المسرح الرئيسي في حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في الفورمولا1.

ستعود قمة رياضة السيارات إلى جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024، وستشهد هذه الجائزة بعض التعديلات في مواعيدها حيث سيقام السباق النهائي مساء السبت 9 مارس حتى لا يتعارض مع شهر رمضان المبارك، وفي ختام سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2024، ستقام عروض عالمية مذهلة لثلاثة من أعظم الفنانين والمنتجين وكتاب الأغاني في العالم.

أليشيا كيز هي مغنية وكاتبة أغاني وموسيقية ومنتجة حائزة على جائزة غرامي 15 مرة، ومؤسسة Keys SoulCare، ومؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، ومنتجة أفلام تلفزيونية، وممثلة بارعة، ورائدة أعمال، وناشطة إجتماعية بارزة.

منذ إصدار ألبومها الأول Songs in A Minor عام 2001 والذي حاز على شعبية كبيرة، باعت أليشيا أكثر من 65 مليون تسجيل وقامت بإنشاء مجموعة لا مثيل لها من الأغاني الناجحة والإنجازات، وأصبحت أليشيا فنانة R & B رقم 1 المعتمدة من RIAA في الألفية مع مبيعات رقمية معتمدة عالميا بلغت 27.5 مليون دولار وبلغت مبيعات ألبوماتها 20 مليون دولار، كما أصدرت ألبومها الاستوديو الثامن KEYS (Original and Opened)، وهو ألبوم مزدوج، في ديسمبر 2021.

فاريل ويليامز هو فنان موسيقي مبدع، ومنتج، وكاتب أغاني، ومصمم أزياء، ورائد أعمال وصاحب عشرة مليار تدفق عالمي لموسيقاه حتى الآن عبر الانترنت، وحصل على 13 جائزة جرامي، بما في ذلك جائزة أفضل منتج لعام 2004 و2014 و2019، وجائزة ASCAP’s للملاحظة الذهبية في عام 2012.

وترشح أيضا لجائزتي الأوسكار عن أغنيته Happy” (Despicable Me 2) وكذلك لإنتاجه فيلم Hidden Figures (2016) المرشح لجائزة أفضل صورة، كما ترشح أيضا لجائزة غولدن غلوب لتأليفه المشترك لتلحين الفيلم، وفي عام 2019 ترشح ويليامز لجائزة إيمي عن أغنيته الأصلية Letter to My Godfather، التي كتبها لمسلسل Black Godfather على نتفليكس حول المدير الموسيقي الأسطوري كلارنس أفانت، وفي عام 2020 تم تنصيب ويليامز في قاعة مشاهير كتّاب الأغاني لعمله مع The Neptunes.

يعد مارتن غاريكس واحدًا من أصغر وأنجح منسقي الأغاني والمنتجين العاشقين لموسيقى البوب ​، ويتصدرون المهرجانات، ويتعاونون مع كبار النجوم بما في ذلك دوا ليبا وبونو، وذا إيدج وخالد وماكليمور، علاوة على ذلك أصبح صانع الأغاني الآن مؤسسًا لعلامته التجارية الخاصة (STMPD RCRDS)، وهو مالك لمجمع استوديوهات في أمستردام ومرشد للفنانين الصاعدين.

ولد غاريكس وترعرع في هولندا، وقد قضى ما يقرب من عشر سنوات في مسيرته المهنية التي بدأت مع إطلاق أغنية Animals المنفردة لأول مرة في عام 2013 عندما كان في السابعة عشرة من عمره. وقد أتبع هذا النجاح المبكر بإصداره عدد كبير من الأغاني الناجحة بما في ذلك Proxy وHelicopter

وWizard وTurn Up The وVirus وGold Skies قبل البدء في عام 2015 من خلال تعاون كبير في عرض Don’t Look Down تبع ذلك سلسلة من عمليات التعاون التي لا تُنسى منها In The Name Of Love مع بيبي ريكسا (2016)، و Scared To Be Lonely مع دوا ليبا (2017)، وهناك من أجلك مع تروي سيفان (2018)، وOcean الذي يضم خالد، وSummer Days مع ماكليمور وباتريك ستامب من Fall Out Boy في (2019)، وأخيرًا We Are The People مع Bono وThe Edge في العام (2021).

يعد تأكيد هذا التواجد الكبير المرصع بالنجوم في مدينة جدة فرصة ذهبية أخرى لمحبي العروض الترفيهية التي لا مثيل لها، حيث سيستمتعون بها طوال عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 2024.

كما ستتمكن الجماهير مرة أخرى من مشاهدة أعظم السائقين في العالم يتحدون حلبة كورنيش جدة المثيرة – أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، إضافة إلى المزيد من العروض الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة، ما يؤكد بشكل متزايد أن جائزة فورمولا 1 الكبرى في المملكة العربية السعودية لعام 2024 ستكون حدثًا لا يمكن تفويته!