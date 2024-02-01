غداً.. جدة تشهد انطلاق الجولة الأولى من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”

البلاد : هاني البشر

تشهد الواجهة البحرية بجدة، يوم غدٍ الجمعة 2 فبراير 2024م، انطلاق الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، والتي تقام في نسختها الأولى في المملكة العربية السعودية، وتنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبإشراف الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وتستمر على مدار يومين حتى يوم 3 فبراير 2024م، حيث تقام هذه البطولة في 7 مدن حول العالم على مدار العام، بداية بهذه الجولة الافتتاحية التي يشارك فيها 16 سائقاً وسائقةً، يمثلون 8 فرق عالمية.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “نسعد باستضافة حدث عالمي جديد، يتمثل في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، والتي ستنطلق في نسختها الأولى من شواطئ البحر الأحمر بمدينة جدة، وهي استمرار لاستضافات المملكة للعديد من المناسبات الرياضية العالمية المتنوعة والمختلفة، بدعم كبير من قيادة وطننا العظيم -حفظها الله-، والذي جعل من المملكة موطناً دائماً للأحداث الرياضية الكبرى”.

وتابع سموه: “نسعد بهذا الاختيار الذي يجسد ويؤكد حجم ومكانة المملكة في قدرتها على استضافة الرياضات العالمية بأنواعها المختلفة، من خلال استضافتنا لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، والتي تحمل رسائل سامية، تضاف لكونها حدثًا يجمع نجوم اللعبة، الذين نتمنى لهم ولفرقهم المشاركة كافة، التوفيق والنجاح والاستمتاع بأجواء شواطئ جدة والبحر الأحمر في غرب المملكة العربية السعودية”.

من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص: “في ظل دعم قيادة هذا الوطن الغالي -حفظها الله-، ومتابعة وتوجيه سمو وزير الرياضة، نستقبل أبرز نجوم العالم في بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1” بجدة، هذه البطولة الحديثة التي تمر بسبع مدن على مستوى العالم، بدءًا من غرب مملكتنا الحبيبة، كما نسعد بمشاركة فريق سعودي في هذه البطولة، إثر الشراكة الاستراتيجية مع فريق “آيوكي ريسينغ”، وهي شهادة على التزام الاتحاد بالابتكار والتميز في الرياضات المائية، من خلال دمج شغف وخبرة سائقينا السعوديين، مع الحضور العالمي الديناميكي لآيوكي، حيث نهدف إلى رفع مستوى الحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير ألعاب الرياضات البحرية في المملكة، نحو الوصول إلى مستويات مميزة في المستقبل بإذن الله”.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة، التي تتكون من (7) جولات حول العالم، تواجد (8) فرق، هي: الفريق السعودي “آيوكي ريسينغ” لمالكه ستيف آيوكي، والذي يمثله الكابتن سعود أحمد ومشاعل العبيدان، وفريق “برادي” لمالكه توم برادي ويمثله سام كولمان، وإيما كيمالينن، وفريق “رافا” لمالكه نجم التنس العالمي رافائيل نادال ويمثله الثنائي توم تشيب وكريس لازاراغا، وفريق “دروغبا” لمالكه نجم ساحل العاج السابق “ديديه دروغبا” ويمثله يوسف العبدالرزاق وأوبان دنكن، إضافة إلى فريق “سيرجيو بيريز” لمالكه سيرجيو بيريز الذي يمثله الثنائي داني كلوس وفيتوريا بيريا، وفريق “بلو رايزينغ” لمالكه فيرات كوهلي ويمثله المتسابقان ليزا كوسين باتاليا وفيليم كافانغ، فضلاً عن فريق “البرازيل” لمالكه مارسيلو كلور ولاعبيه تيمي هانسن وكاتي منينغز، وأخيرًا فريق “ميامي” لمالكه مارك أنتوني ويمثله لاعباه آنا غلينون وإريك ستارك.

وستقام أحداث السباق على مدار يومين، من خلال إقامة التصفيات التأهيلية، ثم مرحلة نصف النهائي، وأخيراً النهائي الذي سيجمع بين الأربعة فرق المتأهلة، فيما ستتنافس جميع الفرق المشاركة على متن قارب كهربائي متطابق “ريس بيرد”، وهو أول قارب سباق كهربائي بالكامل في العالم، يجمع بين التصميم الأنيق والمستقبلي، وتقنية القارب المحلق المبتكرة، كما يمتلك القارب القدرة على الوصول إلى سرعة 50 عقدة (93 كم/ساعة).

وتتناغم رسائل بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1”، مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتعزيز الاهتمام بمجالات الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، والاستثمار الأمثل في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، لبناء مستقبل إيجابي متميز للإنسان.