توجت تميزها بجائزة «القمة العالمية».. «روشن».. حوكمة وابتكار وازدهار

البلاد – الرياض

سجلت مجموعة “روشن”، المطور العقاري وإحدى المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حضورا مؤثرا خلال “قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2024 “، التي أُقيمت بالرياض تحت شعار “الطريق الإستراتيجي لمرونة الأعمال والأداء العالي في مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي” ، وأكدت المجموعة دورها المحوري بصفتها داعماً إستراتيجياً رئيساً لأكبر قمة عالمية في هذا المجال.

هذه الأهداف أكدت عليها “روشن” في كلمتها الرئيسة للقمة ، التي شهدت على مدار يومين جلسات حوار مثمرة وتبادل الخبرات وفرص التواصل مع خبراء مرموقين من المنطقة والعالم، وشارك أعضاء فريق الحوكمة والمخاطر الالتزام في “روشن” بخبراتهم ورؤاهم حول أحدث المسارات والمنهجيات والابتكارات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، وقدَّم الفريق أفكارهم إلى جانب خبراء عالميين آخرين في المجال خلال جلسات الحوار مما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل المعرفة بين الحضور.



وفي استحقاق نوعي ، شهدت القمة كذلك تكريم مجموعة روشن بجائزة التميز المرموقة المقدمة إلى رئيس إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في مجموعة روشن، راكان الهذلي، تقديراً لجهود روشن المتميزة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة بتعزيز مكانتها الإستراتيجية الرائدة وتحقيق التميز في جميع المجالات ذات الصلة.

وحول ذلك قال رئيس إدارة الحوكمة بالمجموعة، راكان الهذلي:يسعدنا أن نلعب دوراً رئيساً في دعم القمة السنوية الثانية للحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال، التي تُعزز أفضل ممارسات الحوكمة وتحسين الأداء والابتكارات لتمكين المؤسسات من مواجهة التحديات والفرص المستقبلية، وتعكس رعاية روشن للقمة قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والمسؤولية التي تدعم أداء عملياتنا اليومية وترسخ التزامنا بوضع معايير جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويُعد حصولنا على هذه الجائزة شهادة على حرص روشن على تسهيل الابتكار وتطبيق أفضل ممارسات الأعمال في المملكة، من أجل مواصلة دعم النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة.