تعاون جديد لتزويد 13 مستشفى و 8 مراكز صحية بأجهزة وحلول طبية متطورة في المملكة

جدة : البلاد

بالتزامن مع تطوير مشهد الرعاية الصحية المقدمة في المملكة العربية السعودية، عُقد تعاون جديد؛ لتزويد 13 مستشفى و8 مراكز طبية، بما في ذلك مستشفيين حديثين، بأحدث تقنيات التصوير بالأشعة الموثوقة والرائدة ضمن فئتها، وحلول تشخيص أمراض القلب ومراقبة الحالة الصحية، ومنتجات رعاية الأمهات والأطفال.

ويأتي التعاون بين جي إي هيلث كير ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب، لتزويد جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الأخيرة بطيف شامل من حلول التصوير الطبي والأشعة فوق الصوتية وحلول تحسين رعاية المرضى، بهدف مساعدة الأطباء على تحسين نتائج المرضى وتوفير رعاية عالية الجودة وشاملة ومحسنة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تركيب معظم الحلول التقنية المتقدمة لتصوير الأشعة، بما في ذلك جهازي MRI SIGNA Voyager وجهازي Apex Elite CT الرائدين وأربعة أجهزة C-arm وجهازي BMD بالإضافة إلى أول جهاز Discovery MI 6 ring PET/CT في المملكة العربية السعودية، في مستشفى غرب جدة المزمع افتتاحه مستقبلاً بسعة 330 سريراً ومستشفى شمال الرياض بسعة 500 سرير. إضافة إلى تجهيز المرفقين الجديدين بمجموعة واسعة من أدوات وحلول رعاية المرضى لمساعدة الأطباء، خاصة خلال العمليات الجراحية والإجراءات الطبية، ولرصد تقدم حالة المرضى بسهولة وكفاءة.

كما تنضوي هذه الاتفاقية على تزويد حلول مراقبة حالة المرضى عبر الأجهزة القابلة؛ للارتداء تعرض مؤشرات المريض الحيوية مباشرة وفي الوقت الفعلي. وسيتم نشر حلول Portrait Mobile في 80 وحدة طبية عبر ثمانية مستشفيات.

وتعليقا على التعاون، قال محمد الخوري، المدير الإقليمي لـ”جي إي هيلث كير” في المملكة العربية السعودية: “في خطوة جديدة تندرج في إطار التعاون طويل الأمد، يسرنا نشر طيف واسع من حلول التكنولوجيا الصحية المتقدمة وحلول المراقبة الأكثر تطوراً لدينا، بما يضمن الارتقاء بمشهد رعاية المرضى في المملكة. ولا شك أن هذه الاتفاقية تجسّد التزامنا المشترك بتحسين ممارسات الرعاية الصحية في المملكة وفقاً لأهداف رؤية ’المملكة 2030‘. ومن خلال التعاون في إنشاء برامج مبتكرة وتوفير أدوات وحلول رعاية متخصصة، نفخر بأن نكون جزءاً من رحلة المجموعة للارتقاء بعملياتها التشغيلية وإرساء معايير جديدة للرعاية المرتكزة على المريض”.

وبهذه المناسبة، عقب فيصل النصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية: “نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إدخال تقنيات متقدمة قادرة على لعب دور حاسم في توفير رعاية مثلى لمرضانا، لاسيما وأن تحسين جودة الرعاية وتوفير خدمات رعاية صحية متميزة لعدد أكبر من السكان في المملكة يمثل محور تركيزنا الأساسي. من خلال استثمارنا في مجموعة شاملة من المعدات التشخيصية وأجهزة المراقبة الجديدة، نهدف إلى تعزيز كفاءة الرعاية المقدمة في منشآتنا الطبية وتسريع الانتقال نحو مفاهيم رعاية صحية أكثر سهولة ووصولاً”.