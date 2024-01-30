نائب أمير تبوك يؤكد على فرص الاستثمار

البلاد – تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك على تقرير عن منجزات غرفة المنطقة خلال الفترة الماضية, مؤكداً على دورها في تطوير قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية، في المجالات المختلفة والتعريف بها. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ، رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد بن سداد الفاخري وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد سموه بالنقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد –حفظهما الله- من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة عماد الفاخري باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر لجميع برامج وأنشطة الغرفة بالمنطقة.