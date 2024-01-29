الرياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي | ليفربول ويونايتد إلى ثمن النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
كأس الاتحاد الإنجليزي | ليفربول ويونايتد إلى ربع النهائي

حجز ليفربول ومانشستر يونايتد بطاقات عبورهما إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (2023-2024) بالفوز على نورويتش سيتي ونيوبورت تواليًا، اليوم الأحد.

 

في ملعب (أنفيلد) انتصر ليفربول (5-1) على نورويتش بأهداف من كورتس جونز في الدقيقة 16، ونونيز (28) وجوتا (53) وفان دايك (63) وريان غرافنبرش (95).

 

فيما أحرز لمانشستر يونايتد خارج قواعده ضد نيوبورت كل من برونو فرنانديز بالدقيقة 7، وكوبي ماينو (13) وأنتوني (68) واختتم الرباعية راسموس هويولند (94).

 

ولحساب نفس الدور، عبر وولفرهامبتون بالفوز (2-0) على وست بروميتش ألبيون، فيما اتجهت مباراة ساوثهامبتون وواتفورد إلى الإعادة بعد التعادل بنتيجة (1-1).

 

وأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي -الذي يُلعب 28 فبراير المقبل- عن مباريات متكافئة، منها مانشستر سيتي حامل اللقب أمام لوتون تاون.

 


مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 20223-2024

 مان سيتي – لوتون تاون
وولفرهامبتون – برايتون
ليستر سيتي – بورنموث
ليفربول – الفائز من واتفورد وساوثهامبتون
نيوكاسل – الفائز من بلاكبرن ووركسهام
مان يونايتد – الفائز من بريستون ونوتنغهام
مايدستون – الفائز من كوفنتري وشيفيلد
تشيلسي أو أستون فيلا – الفائز من ليدز وبلايموث

m.abo.elwafa

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