الهلال يتغلب على إنتر ميامي 3/4 في كأس موسم الرياض

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
فاز فريق الهلال على نظيره إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، 3/4 ضمن كأس موسم الرياض، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.
نجح الهلال في تسجيل هدف التقدم عن طريق الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 10 بعد تمريرة رائعة من سيرجي سافيتش. وانتظر عبد الله الحمدان 3 دقائق فقط ليضيف الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 13.
وقلص سواريز النتيجة بإحرازه الهدف الأول لصالح ناديه الأمريكي عند الدقيقة 36. كثف إنتر ميامي هجماته مع بداية الشوط الثاني، لينجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
وبعد دقيقة وحيدة من هدف ميسي نجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الثالث لإنتر ميامي وتعديل النتيجة.
وعاد البرازيلي مالكوم ليظهر في اللحظات الصعبة ويسجل الهدف الرابع وهدف الفوز لنادي الهلال في شباك إنترميامي.
حاول بعدها الفريق الأمريكي تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن الهلال حافظ على انتصاره الثمين.
ميتروفيتش يسجل أول أهداف الهلال في المملكة أرينا 🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/MbJaX3XyWp
— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
عبدالله الحمدان يعزز النتيجة سريعا للهلال بهدف ثاني🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/ezYE0uXGFO
— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
رأسية ميشايل تضيف ثالث الأهداف للهلال🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/Yp4NaYI9T1
— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
من علامة الجزاء..
ميسي يسجل الهدف الثاني⚽🔥#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/WWc4DHiQaY
— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
انتر ميامي يضيف الهدف الثالث عن طريق رويز 🔥⚽#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/pUfOIvsarF
— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024
رأسية مالكوم تعلن عن الهدف الرابع للهلال🔥⚽#الهلال_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/0rMm676C9h
— SSC (@ssc_sports) January 29, 2024