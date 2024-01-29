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الهلال يتغلب على إنتر ميامي 3/4 في كأس موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1445 هـ      29 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

فاز فريق الهلال على نظيره إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، 3/4 ضمن كأس موسم الرياض، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.

نجح الهلال في تسجيل هدف التقدم عن طريق الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 10 بعد تمريرة رائعة من سيرجي سافيتش. وانتظر عبد الله الحمدان 3 دقائق فقط ليضيف الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 13.

وقلص سواريز النتيجة بإحرازه الهدف الأول لصالح ناديه الأمريكي عند الدقيقة 36. كثف إنتر ميامي هجماته مع بداية الشوط الثاني، لينجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وبعد دقيقة وحيدة من هدف ميسي نجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الثالث لإنتر ميامي وتعديل النتيجة.

وعاد البرازيلي مالكوم ليظهر في اللحظات الصعبة ويسجل الهدف الرابع وهدف الفوز لنادي الهلال في شباك إنترميامي.

حاول بعدها الفريق الأمريكي تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن الهلال حافظ على انتصاره الثمين.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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