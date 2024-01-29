أمير الرياض يطلع على جهود «حريملاء» و«عناية»

البلاد – الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على تقرير مؤسسة حريملاء الوقفية للعلوم لعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم أمس، محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، ومدير مكتب تعليم ثادق وحريملاء الدكتور حسن القحطاني، ورئيس مؤسسة حريملاء الوقفية للعلوم الدكتور إبراهيم بن حمد القعيّد.

واستمع سموه إلى شرح من الدكتور القعيّد حول أهداف المؤسسة وبرامجها والمنجزات، التي حققتها خلال عام 2023م، منوهًا بجهود المؤسسة في دعم العلم وصناعة الأثر؛ تلبية لطموحات القيادة الرشيدة – أيدها الله.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وعددًا من أعضاء الجمعية. واطلع سمو أمير الرياض، على الخطة الإستراتيجية الثانية( 2024 – 2027) التي تعتزم الجمعيّة إطلاقها في شعبان المقبل، إلى جانب تكريم الداعمين. كما استمع إلى شرح من الدكتور السويلم، حول مشاريع الجمعية في مسار الاستدامة المالية، وبرامجها المستقبلية.