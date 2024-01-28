الإقتصاد

طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بمدينة بريدة

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1445 هـ      28 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة: البلاد

 طرحت أمانة منطقة القصيم فرصاً استثمارية نوعية في مواقع مميزة أمام المستثمرين والقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، في مختلف المجالات، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية مدينة بريدة.

 وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، والرياضية والسكنية والمكتبية، وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بمدينة بريدة، وتمكين القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مضيفة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزع بعددٍ من اتجاهات منها.

 ودعت الأمانة القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” الإلكترونية، والاطلاع على الفرص ومزاياها الاقتصادية ومواقعها الجغرافية، من خلال تسجيل الدخول على الرابط ( هنا )

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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