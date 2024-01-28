” ابن طولون وباور إن نمبرز” يتوجان بكأسي خادم الحرمين الشريفين 2024  

الرياض – محمد الجليحي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء السبت الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين في حفل السباق الـ 96 من موسم سباقات الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض للمنصة الملكية، عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج محلي الفئة الأولى على مسافة 1800م، والبالغة جائزته (مليون ونصف المليون) ريال، وتمكن الجواد “ابن طولون” للمالك عبدالرحمن عبدالله المخضوب من تحقيق المركز الأول.

وقال عبدالرحمن المخضوب بعد الانتصار: أحمد الله على هذا الإنتصار، وأعتز أننا فزنا بهذا الكأس الغالي؛ كأس خادم الحرمين الشريفين.

تلا ذلك انطلاق الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين المصنف دولياً على مسافة 1800م، وعقب نهاية الشوط سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط مالك الجواد أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتسلمه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، نظير فوز الجواد باور ان نمبرز، بالشوط البالغة جائزته (مليون ونصف) ريال.

وقال الأمير متعب بن عبدالله بعد الانتصار: أحمد الله على هذا الانتصار، وكان الشوط قويًا جدًا، والجوكي كاميليو من أفضل الخيالة الموجودين في المملكة وكانت نهاية جميلة جداً.

وتلا الكأسين، شوط كأس الدرعية الشوط التاسع المؤهل لشوط العبية برعاية هيئة تطوير الدرعية، وظفر بالشوط الجواد ضرغام عذبه لإسطبل عذبه للسباقات، وفي الشوط العاشر شوط مفتوح الدرجات برعاية المسار الرياضي، وظفر بالشوط الجواد انبهر للمالك طارق محمد الدقيلان، وفي الشوط الحادي عشر شوط للخيل الرابحة من 1 الى 3 برعاية مجموعة بوتيك، وظفر بالشوط ويت تو أكسل لإسطبل الديحاني، وفي الشوط الثاني عشر شوط التكافؤ من 0 الى 75 درجة برعاية هاودن، وظفر بالشوط الجواد براك العناية لإسطبل إيلا.

كما شهدت سباقات يوم الجمعة أشواطًا مهمة ومؤهلة لأمسية كأس السعودية؛ حيث كانت البداية من الشوط الثاني على هدية سعد بن مشرف سيارة لكزس على مسافة 1600 متر وظفر بها الجواد ملافخ للمالك ابناء عبدالله سعد الفراج، بتدريبات عبدالله الفراج وبقيادة الخيال إياد الطريسي، وفي الشوط الثالث مخصص لكأس مشرف بن مطلق بن شنان، وانتصر به الجواد شغموم الخيل للمالك أبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، بتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي، وفي الشوط الرابع الشوط المؤهل لكأس 1351 عشبي، وظفر ببطاقة التأهل الجواد كولد فرونت للمالك محمد عمر إبراهيم السكران، بتدريبات سامي الحرابي وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا، وفي الشوط الخامس سباق كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن المؤهل لشوط نيوم عشبي وظفر بالكأس وبطاقة التأهل الجواد غروسر جاك للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتدريبات جيمس جيركنز، وبقيادة الخيال نواف المضياني، وفي الشوط السادس الشوط المؤهل لكأس المنيفة للخيل العربية، وظفر ببطاقة التأهل الجواد تلال الخالدية لإسطبلات الخالدية، بتدريبات سعد مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

وفي الشوط السابع الشوط المؤهل لكأس الرياض للسرعة، ظفر ببطاقة التأهل الجواد ريبيليوس ستيج لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينانا، وفي الشوط الثامن الشوط المؤهل لكأس الديربي السعودي، وظفر ببطاقة التأهل الجواد الوقاد لإسطبل عذبه للسباقات وبتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال اليكسس مورينو.

وفي الشوط التاسع على كأس الخليج للخيل العربية للملاك من دول الخليج، ظفر بالسباق الجواد عسفان الخالدية لأبناء خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتدريبات سعد مطلق وبقيادة الخيال عبدالله العوفي، وفي الشوط العاشر على كأس الخليج لخيل الثلاث سنوات، ظفر بالسباق الجواد حييت لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش.

وفي الشوط الحادي عشر على كأس الخليج للأفراس وظفرت بالسباق الفرس باليرما لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، وفي الشوط الثاني عشر على كأس الخليج للحصن، ظفر بالسباق الجواد بدر لإسطبل السفير، بتدريبات عبدالله أبداح وبقيادة الخيال عادل الفريدي.