أكد دوره الفاعل دولياً..الدكتور الربيعة: مركز الملك سلمان محط أنظار العالم في العمل الإنساني

الرياض- واس

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن مركز الملك سلمان للإغاثة يحظى بدعم ومتابعة دقيقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ويشكل واجهة حضارية للمملكة في ميدان العمل الإنساني الدولي، وأصبح محط أنظار العالم، حيث وصلت مشاريعه الإنسانية والإغاثية إلى 95 دولة عبر 2.670 مشروعًا شملت مختلف قطاعات الدعم الإنساني بالتعاون مع 175 شريكًا بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات و515 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال احتفاء المركز بفعاليات اليوم المفتوح بحضور عدد من قيادات المركز ومنسوبيه.

وقال: ” إن هذا اليوم المفتوح يأتي في إطار البرامج التي ينظمها المركز بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تعزز الترابط والتواصل الاجتماعي بين منسوبي المركز، وتساعد في إيجاد بيئة عمل مثالية تُسهم في رفع مستويات الأداء والإنتاج لدى الموظفين”.

وأضاف د. الربيعة: إن مثل هذه الأيام تلقى استحسان الجميع، وتعد أحد عوامل التجديد للطاقة الفردية والوظيفية، حيث يجتمع الموظفون في جو أخوي بعيدًا عن أجواء العمل المعتادة.

وأردف معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة تميز بسرعة استجابته للأحداث الإنسانية في عام 2023م، سواء في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أو الأزمة الإنسانية في السودان أو قطاع غزة ، مبينًا أن المركز توسع في كل مجالات الدعم الإغاثي، وحجم المساعدات التي قدمتها المملكة للدول المستفيدة.

وتابع، أن المركز حرص على مكننة العمل الإنساني والتحول الرقمي وقياس أثر العمل الإنساني، وبناء خطة إستراتيجية نموذجية للمركز تواكب التطلعات، إضافة إلى عمله لإعداد خطة إعلامية تبرز جهوده الدولية، والعناية بالبحوث والدراسات الإنسانية، مفيدًا أننا نسعى جاهدين لتطبيق الشفافية والحوكمة والتوسع في الأتمتة في مرافق المركز وفروعه، وأن يكون لمركز الملك سلمان للإغاثة دور فاعل في صناعة القرار الإنساني الدولي.

وأشار معالي المشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة إلى أن المركز يسعى دومًا لتطوير آلياته، وتحسين بنية عمله الإغاثي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030م بالنهوض بالعمل التطوعي الإنساني في المملكة، مقدمًا شكره الوافر لموظفي المركز على عملهم الكبير خلال الفترة الماضية، مطالبًا لهم بمضاعفة الجهود ومتابعة العمل والانطلاق نحو المبادرة والإبداع والابتكار والعمل الجماعي المؤسسي.

استمرار المساعدات

وفي إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وجرى توزيع سلال غذائية ومساعدات إيوائية للنازحين في مخيمات الإيواء غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وفي اليمن، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، نشاطي توفير الحقيبة المدرسية، وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم، حيث جرى توزيع 76 حقيبة مدرسية في ساحل حضرموت، وتسليم الكفالات النقدية لـ 76 مستفيدًا من الأيتام.‏

‎ وأكد وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني أهمية هذا المشروع للأيتام؛ كونه يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتشجيعهم على المضي في العملية التعليمية، مشيدًا بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإنسانية في اليمن.

وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 220 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م.

كمت واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وفي السودان، وزّع المركز 3.830 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 27.330 فرداً من الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.