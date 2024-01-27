كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي يلدغ توتنهام في الوقت القاتل

صعد مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 بفوزه بهدف قاتل في الرمق الأخير على توتنهام هوتسبير، سهرة الجمعة.

أقيمت المباراة في ملعب (توتنهام هوتسبير ستاديوم) معقل توتنهام في العاصمة لندن أمام نحو 61 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني.

سجّل هدف اللقاء الوحيد المدافع الهولندي ناثان آكي في الدقيقة 88، ليكسر صيام مانشستر سيتي التهديفي في ملعب توتنهام الممتد منذ 539 دقيقة متتالية.

واتجهت 3 لقاءات إلى الإعادة، حيث تعادل تشيلسي مع أستون فيلا (0-0) وبنفس النتيجة بريستول سيتي مع نوتنغهام، وكوفنتري أمام شيفيلد وينزادي (1-1).

شاهد هدف ناثان آكي ضد توتنهام