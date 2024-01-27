الرياضة أخضر الطاولة البارالمبي يضاعف حصاده إلى 5 ميداليات في بطولة مصر الدولية

جدة- البلاد

أضاف المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية 3 ميداليات ملونة “برونزيتين وفضية” في مشاركته ببطولة مصر الدولية في تألق وتميز جديد بكل جدارة واستحقاق، وبذلك تزداد حصيلة الأخضر إلى 5 ميداليات، بعد تحقيق ميداليتين فضية وبرونزية في أول أيام البطولة. وحصلت اللاعبتان مريم المريسل وغالية العنزي على فضية زوجي السيدات في تصنيف “WD5” فيما نال اللاعب مناحي بن لبدة واللاعبة زهراء آل طالع برونزية زوجي المختلط “XD4” وحققت اللاعبة زهراء آل طالع برونزية زوجي السيدات “WD5”.