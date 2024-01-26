اتفاقية لتشجير أكثر من 470 موقعا في مختلف مناطق المملكة

جدة : البلاد

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون المشترك والعمل التكاملي بين الطرفين، لزيادة الغطاء النباتي من خلال أعمال التشجير في 476 موقعا مختارة في كافة المناطق، تفعيلاً للإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي في المملكة.

وتضمنت مجالات التعاون؛ المشاركة الفعالة في نشر المعرفة، والوعي، والإرشاد لتنمية الغطاء النباتي، من خلال إشراك وزارة الداخلية في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط بيئية تعزز من الاستدامة، وتساعد على زيادة مساحة الغطاء النباتي وحماية تنوعه، ورصد مظاهر التصحر وتطبيق الإجراءات والمعاهدات للحد منه.

وتضع الاتفاقية إطارًا للتعاون والتكامل بين وزارة الداخلية ومركز الغطاء النباتي، لتعزيز العمل التوعوي المجتمعي من خلال تفعيل البرامج والفعاليات المشتركة، وتنسيق الجهود للمشاركة بفاعلية في أعمال التشجير وإعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، وتحديد أنواع الأشجار والنباتات المحلية الملاءمة بحسب طبيعة المواقع المختارة.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتعاون مع الجهات المختلفة بكافة القطاعات، بما يساهم في الوصول لأهداف مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، بما يساوي إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.