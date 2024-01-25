سلطان الشهراني يحصل على جائزة رواد المشتريات المرموقة من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد

الرياض : البلاد

حصل سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، على جائزة رواد المشتريات المرموقة من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، تقديراً للإنجاز الذي حققته شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي بكونها من أولى المؤسسات التي تحصل على شهادة التميز في المشتريات والأولى في الحصول على جائزة الأخلاقيات من المعهد في المملكة العربية السعودية.

في إطار مؤتمر المشتريات وسلاسل الإمداد الأول في المملكة العربية السعودية لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CISP)، والذي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة، حصل سلطان الشهراني على هذه الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز من المعهد تكريماً لإسهاماته الاستثنائية وقيادته لفريق إدارة المشتريات في الشركة. وتمثل هذه الجائزة المرموقة تقديراً استثنائياً للشركة كذلك ولدورها العالمي الرائد في وضع معايير صناعية جديدة في الأداء والابتكار والنزاهة في مجال المشتريات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي شركةً مملوكةً بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتشرف على تطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد” الذي يُعد الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية، والمحرك الرئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية. ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية المتطوّرة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، ومحلات البيع بالتجزئة، والمساحات المخصصة للضيافة، وأماكن الترفيه عالمية المستوى، مشكلاً بذلك مزيجًا فريدًا من نوعه على مستوى فئات الأصول الخمس.

ويُعد معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) المنظمة العالمية غير الربحية الأكبر في العالم التي تُكرس جهودها لدعم التميز في مجال المشتريات والتوريد. وخُصصت جوائز التميز في المشتريات التي يقدمها المعهد لتكريم الإنجازات الكبيرة في مجال المشتريات والتوريد بالإضافة إلى العمل الجاد الذي تقوم به فرق المشتريات والأفراد، وذلك من خلال تقييم شامل لوظيفة المشتريات لديها. وتُمثل هذه الجائزة تقديراً لجهود الشهراني القيادية والإدارية في الارتقاء باستراتيجية المشتريات، والقيادة، وخلق القيمة لدى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، فضلاً عن أنها تسلط الضوء على مرونة الشركة ورؤيتها وتفانيها في تحقيق التميز والابتكار والمعايير الأخلاقية عبر عملياتها.

وفي الوقت نفسه، فإن حصول شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي على الجائزة سيُعزز التزام الشركة بدعم المعايير الأخلاقية في المشتريات، بما يتماشى بسلاسة مع مدونة الأخلاقيات الخاصة بالمعهد. وتعكس هذه الجائزة التقديرية جهود الشركة في غرس ثقافة المشتريات الأخلاقية والمهنية والحفاظ على النزاهة على جميع المستويات.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الرائع، أعرب سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي عن امتنانه لحصوله على هذه الجائزة وأهمية ذلك قائلاً: ” أشكر معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) على تكريمي كرائد للمشتريات. نحن ندرك ضمن دورنا المؤسسي في الشركة أن عمليات الشراء والتوريد تشكل مسار أي منظمة لكي تتماشى بمرونة مع بيئة الأعمال الحديثة. وقد دفعنا هذا دائماً إلى مواصلة التميز في كل جانب من جوانب عملياتنا، ومن الرائع أن نشهد هذا التقدير لجهودنا. فهذه الجائزة هي خير دليل على روح التعاون التي تتميز بها شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي وشهادة فخر على التزامنا بدفع حدود الإمكانيات. وأضاف قائلاً: “نحن لا نرى هذا الإنجاز بمثابة تقدير مرموق فحسب، بل ننظر إليه كمصدر إلهام لدعم أعلى المعايير، بينما نواصل تشكيل مستقبل كافد ونساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.

وتمثل هذه الجائزة علامة بارزة أخرى على طريق التميز الذي ينتهجه كافد. ففي العام الماضي، حصلت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي على “جائزة التميز في المشتريات لعام 2022” من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، حيث أنجز فريق المشتريات هذا التميز في خمسة أشهر فقط، وهو إنجاز مميز مقارنة بمعايير الصناعة الأوسع.