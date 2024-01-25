الرياضة

البحرين تتصدر المجموعة الخامسة في كأس اسيا

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1445 هـ      25 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص منتخب البحرين بطاقة العبور إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا “قطر 2023″، بعد فوزه على المنتخب الأردني بهدف دون رد مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة بالدوحة، في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

جاء هدف المباراة الوحيد، بأقدام اللاعب عبدالله يوسف هلال، في الدقيقة 34 من الشوط الأول؛ ليضمن تأهل بلاده إلى ثمن نهائي البطولة.

 

 

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة نفسها، سقط منتخب كوريا الجنوبية في فخ تعادل مثير بنتيجة 3-3 أمام ماليزيا، ليضمن العبور إلى دور الـ16 وصيفًا للمجموعة.

وبنهاية منافسات المجموعة، ارتفع رصيد البحرين لـ6 نقاط في الصدارة، متفوقة على منتخب كوريا الجنوبية الوصيف بـ5 نقاط،

بينما تجمد رصيد المنتخب الأردني عند 4 نقاط، لكنه ضمن مسبقًا التأهل بين أفضل ثوالث في دور المجموعات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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