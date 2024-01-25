البحرين تتصدر المجموعة الخامسة في كأس اسيا

محمود العوضي- جدة
اقتنص منتخب البحرين بطاقة العبور إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا “قطر 2023″، بعد فوزه على المنتخب الأردني بهدف دون رد مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة بالدوحة، في ختام منافسات المجموعة الخامسة.
جاء هدف المباراة الوحيد، بأقدام اللاعب عبدالله يوسف هلال، في الدقيقة 34 من الشوط الأول؛ ليضمن تأهل بلاده إلى ثمن نهائي البطولة.
ملخص مباراة الأردن والبحرين (0-1) | المنتخب البحريني يتأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه على المنتخب الأردني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/vP7bRgu4DJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة نفسها، سقط منتخب كوريا الجنوبية في فخ تعادل مثير بنتيجة 3-3 أمام ماليزيا، ليضمن العبور إلى دور الـ16 وصيفًا للمجموعة.
وبنهاية منافسات المجموعة، ارتفع رصيد البحرين لـ6 نقاط في الصدارة، متفوقة على منتخب كوريا الجنوبية الوصيف بـ5 نقاط،
بينما تجمد رصيد المنتخب الأردني عند 4 نقاط، لكنه ضمن مسبقًا التأهل بين أفضل ثوالث في دور المجموعات.
تعادل مثير بين كوريا الجنوبية وماليزيا
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية | #ماليزيا#AsianCup2023 pic.twitter.com/WbDWnBqtKp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024