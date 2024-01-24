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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا تتعلق بالعلاقات الثنائية

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1445 هـ      24 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

 تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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