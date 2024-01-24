وزير الصحة يشارك في اجتماعات التعاون والتنمية

باريس- واس

يشارك وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، على رأس وفد سعودي في أعمال لجنة الصحة الوزارية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في باريس.

يضم الوفد الصحي كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور ناصر الحقباني، و رئيس الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويس، ووكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والمدير العام للتعاون الدولي المتعدد معالي الحربي.

ويشمل جدول أعمال الوفد حضور مؤتمر السياسات رفيع المستوى وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية، كما يتضمن حفل عشاء وزاري تنظمه وزارة الصحة الفرنسية، للدول الأعضاء بالمنظمة.

ويشارك الجلاجل في أعمال الجلسات الرسمية للجنة الصحة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت شعار « سياسات أفضل لنظم صحية أكثر مرونة»، لمناقشة التحديات الصحية وتعزيز مرونة البلدان لمواجهة الأوبئة. كما يعقد وزير الصحة خلال زيارته لفرنسا لقاءات مع عدد من وزراء الدول والمسؤولين الدوليين في المنظمات الصحية لبحث أوجه التعاون.

واستهل معالي وزير الصحة زيارتة والوفد المرافق له، بجولة في مستشفى Paris Necker في العاصمة الفرنسیة باریس، للاطلاع على أحدث التقنیات والابتكارات في مجال الرعایة الصحیة والخدمات الإسعافية وبحث سبل تعزیز التعاون الصحي بین المملكة وفرنسا، كما تتضمن الزیارة جولة ميدانية في عدد من المستشفيات لاستعراض أحدث التقنیات والمعدات الطبیة المتاحة، وسيتم تبادل الآراء حول فرص التعاون المحتملة بین الجانبین في مجال تحسین الرعایة الصحیة وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.