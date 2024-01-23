شركة خدمات الملاحة الجوية تحصل على شهادة أفضل الأماكن للعمل

جدة : البلاد

احتفلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية SANS بحصولها على شهادة أفضل الأماكن للعمل بالمملكة العربية السعودية للعام ٢٠٢٤م، والمقدمة من Best Places To Work؛ حيث حصلت SANS على المركز الثالث في فئة الشركات الكبرى (١٠٠٠ موظف وأكثر) ضمن ٢٦ شركة مشاركة ، والمركز الثاني عشر لجميع الفئات ضمن ١٠٥ شركة مشاركة.

وقد ألقى الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية، المهندس عبد العزيز الزيد كلمة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر الشركة جاء فيها: “من بين جميع الشهادات التي حصدناها كشركة على مختلف الأصعدة إلا أن فخرنا وسعادتنا بهذه الشهادة مختلف، لأنها منّا ولنا.. نلناها بجهدنا وعملنا الدؤوب على خلق بيئة عمل تليق بمنظومتنا الملاحية وتولي كوادرنا البشرية اهتمامًا كبيرًا يقدّر دورها الاستثنائي، ويخلق لها بيئة تدعم نموها الشخصي وتطورها الوظيفي.”؛ وقد جاء ذلك تقديراً لجهود منسوبي الشركة التي انعكست على أرض الواقع، مُمَثِلةً الدور الرئيسي والفاعل في تحقيق أهداف الشركة في خلق بيئة عمل تلبّي التطلعات وتحقق التوازن والأمان للكوادر البشرية.

وأضاف: “أقل ما يمكن عمله هو توفير بيئة عمل تليق بالمواطن والمواطنة الذين يعملون على مدار الساعة في شتى المجالات ومختلف القطاعات للتحقق من سلامة الأجواء”؛ متبنياً ما جاء في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: “المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح؛ فدوره محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.”

وفي ذات السياق، ألقى الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس وهاج مطاوع كلمة قال فيها: “تحتل كوادرنا البشرية أولوية اهتماماتنا؛ ولذلك نسخّر لها جميع الجهود الممكنة التي تعزز تحسين بيئة العمل، وتخلق محيط يحقق أعلى معايير السلامة والأمان التي تساعد الكوادر على استخراج أفضل إمكانياتها وتوجه طاقاتها لدعم إستراتيجية الشركة بشكل خاص والقطاع عمومًا. “

الجدير بالذكر أن Best Places To Work هي جهة عالمية ذات موثوقية عالية، تمنح شهادة أفضل الأماكن للعمل، للشركات التي تلبّي المعايير المطلوبة والمميزة في ممارسات الموارد البشرية وتجربة الموظفين في بيئة العمل، وذلك بعد قياس ثقافة المنظمة ورضا الموظفين باستخدام منهجيات تقييم دقيقة وصارمة.

وتعد شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عنصراً أساسياً في صناعة النقل الجوي؛ حيث تقوم بإدارة المجال الجوي السعودي والمحافظة على سلامة الحركة الجوية، وتؤدي دورًا مهماً وأساسياً في تأمين وسلامة حركة الطائرات.