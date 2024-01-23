محافظ جدة يُدشِّن نسخة “استدامة الأثر” من جائزة “المعلم المتميز”

جدة : البلاد

دشَّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، النسخة الخاصة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز لعام 2024، تحت شعار “استدامة الأثر”، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الجائزة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، وعددٍ من رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

الأمير #سعود_بن_جلوي محافظ جدة يُدشِّن نسخة "استدامة الأثر" من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز لعام 2024مhttps://t.co/utoUt5Kzhq pic.twitter.com/mTVHulEtiz — محافظة جدة (@jedgovsa) January 23, 2024

وتهدف الجائزة في نسختها الخاصة إلى تحفيز المعلمين والمعلمات على تطوير مشاريعهم وتقديمها للمجتمع التعليمي، وإثرائه بالمشاريع المميزة التي تساعد المعلمين على التعليم والتعلم المميز والفعال داخل البيئة المدرسية، وإشراك المجتمع ممثلاً في القطاع الخاص في تبني المشاريع المميزة والإسهام في نشرها، إضافة إلى الاستثمار في بعض المشاريع الفائزة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث ستكون المنافسة مخصصة للفائزين والمتميزين طيلة العشر سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة.

وفي الختام كرم سموّه رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في النسخة السابقة من الجائزة.