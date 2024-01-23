في دوري” يلو”.. الترجي يعطل العروبة.. والفيصلي يعبر الجندل

حائل- خالد الحامد
نجح فريق الترجي في إلحاق الخسارة السابعة بفريق العروبة، ورد الاعتبار من خسارته بالدور الأول، عندما تغلب عليه في المواجهة التي أقيمت على استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف لحساب الجولة الـ18 بهدفين لهدف.
تقمص دور البطولة في الترجي، الثنائي صامويل سارفو، ومحمد المهنا، بتسجيلهما الهدفين، فيما أحرز هدف العروبة فهد الزبيدي.
بهذه النتيجة، رفع الترجي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد العروبة عند 31 نقطة بالمركز الخامس.
وفي الجوف، سجل لوكاس دي سوزا هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه الفيصلي للفوز على الجندل 1-0 ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي العروبة.
وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء للجندل تصدى لها حارس الفيصلي، كما شهدت طرد لاعب الجندل حمود الشمري.
بهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 28 نقطة بالمركز السابع، وبقي الجندل عند رصيده 27 نقطة بالمركز التاسع.
وحسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهة فريقي جدة والعربي التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
سجل العربي أولًا عبر المدافع أحمد المولد، وأدرك جدة التعادل عن طريق حسين المعيني؛ ليرفع جدة رصيده إلى 25 نقطة بالمركز العاشر، والعربي إلى 28 نقطة بالمركز السادس.
🔚 نهاية المباراة#الترجي 2#العروبة 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..👇#الترجي_العروبة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/taUiwgHFO0
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 23, 2024
🔚 نهاية المباراة#جدة 1#العربي 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..👇#جدة_العربي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/GzxmnWf1HT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 23, 2024