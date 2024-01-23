الرياضة

في دوري” يلو”.. الترجي يعطل العروبة.. والفيصلي يعبر الجندل

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1445 هـ      23 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
نجح فريق الترجي في إلحاق الخسارة السابعة بفريق العروبة، ورد الاعتبار من خسارته بالدور الأول، عندما تغلب عليه في المواجهة التي أقيمت على استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف لحساب الجولة الـ18 بهدفين لهدف.

تقمص دور البطولة في الترجي، الثنائي صامويل سارفو، ومحمد المهنا، بتسجيلهما الهدفين، فيما أحرز هدف العروبة فهد الزبيدي.

بهذه النتيجة، رفع الترجي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد العروبة عند 31 نقطة بالمركز الخامس.

 

وفي الجوف، سجل لوكاس دي سوزا هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه الفيصلي للفوز على الجندل 1-0 ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي العروبة.

وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء للجندل تصدى لها حارس الفيصلي، كما شهدت طرد لاعب الجندل حمود الشمري.

بهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 28 نقطة بالمركز السابع، وبقي الجندل عند رصيده 27 نقطة بالمركز التاسع.


وحسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهة فريقي جدة والعربي التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
سجل العربي أولًا عبر المدافع  أحمد المولد، وأدرك جدة التعادل عن طريق حسين المعيني؛ ليرفع جدة رصيده إلى 25 نقطة بالمركز العاشر، والعربي إلى 28 نقطة بالمركز السادس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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