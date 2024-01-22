البلاد : متابعات

برعاية من معالي رئيس جامعة الملك سعود أ.د بدران العمر افتتح اليوم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالشراكة مع جائزة الملك فيصل: “المؤتمر الدولي الرابع: عام الشعر 2023 : “أصالة الإرث وعالمية الأثر ” وستمتد جلسات المؤتمر في يومي الاثنين والثلاثاء ١٠-١١/ ٧/ ١٤٤٥ الموافق ٢٢- ٢٣/ ١/ ٢٠٢٤ من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً عبر زووم.

ومن منطلق المكانة الثقافية الرفيعة للشعر العربي؛ إذ يُعد من أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية قديمًا وحديثًا، ومن أجل ترسيخ هذا المكون الحضاري جاء اهتمام قسم اللغة العربية وآدابها وجائزة الملك فيصل بإقامة هذا المؤتمر ختاما لعام الشعر العربي المنصرم وتأكيدا على سعي المملكة العربية السعودية إلى جعله حاضرًا في الحياة اليومية للثقافة العربية والسعودية.

أتى هذا المؤتمر الدولي في محاور أساسية أبرزها: عالمية الشعر العربي، وأساليب الأداء في الشعر العربي، والشعر والفلسفة، والشعر الفصيح والعامي: الامتداد والطبيعة الفنية، والاستثمار الاقتصادي والإعلامي للشعر العربي، وهو بذلك يثمن قيمة المنجز الشعري بمستوييه الفصيح والنبطي، ويعتمد طرحًا غير مألوف لقضايا الشعر العربي في إطار الوعي براهنه ومستقبل الطروحات التي تشغل الباحثين في حقول الإنسانيات، كما يهدف المؤتمر إلى الإسهام في دراسة الشعر العربي في ظل الرهانات المعاصرة، ومعالجة الظاهرة الشعرية معالجة بينية، واستجلاء دور الشعر الحيوي في إثراء الثقافة العربية عبر العصور، وإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية، والكشف عن الإمكانات الاستثمارية للشعر العربي، ودوره الفاعل في السياحة الثقافية، وتثمين قيمة المنجز الشعري العربي وإبراز ملامح حداثته وعالميته.

وقد ألقى كلمة افتتاح المؤتمر أ.د هاجد الحربي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، حيث أكد فيها على أن الشعر نقطة البداية ومركز الانطلاق، وهو مفتاح علوم العرب ومرجعية معارفنا ومستودع لغتنا وثقافتنا، كما ركز على أهمية الشعر بوصفه الوسيلة المثلى لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني إضافة إلى متعته الفنية وتأثيره الخاص.

تلى ذلك انطلاق جلسات المؤتمر، حيث افتتحت أولى جلسات المؤتمر الدولي الرابع بعنوان (الشعر وأساليب الأداء) برئاسة أ.د فالح بن شبيب، ثم انطلقت الجلسة الثانية بعنوان (الشعر والفلسفة) برئاسة أ.د أمينة الجبرين، تلاها الجلسة الثالثة بعنوان (الشعر والدرس اللغوي) برئاسة د. إبراهيم الفريح، ثم ختم اليوم الأول بجلسة نقاشية ومداخلات الحضور على أن تستمر الجلسات صبيحة اليوم التالي.

وينطلق المؤتمر من القيمة الحضارية للمنجز الشعري العربي كونه ميسم الثقافة العربية في أبعادها الإنسانية والأدبية والجمالية، فضلا عن سماتها التداولية والاجتماعية، ويحرص قسم اللغة العربية وآدابها على إبراز جوانب عديدة من أبعاد الشعر الاقتصادية والسياحية، والكشف عن ملامح حداثته وعالميته، بصيغة نوعية توائم بين الطرح المعرفي والبعد الأدائي للتجربة الشعرية العربية.