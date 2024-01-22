مبادرات نوعية وخدمات جديدة .. “سار” تحقق نموا قياسيا في نقل الركاب والبضائع

البلاد – الرياض

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” أن عدد ركاب قطاراتها تجاوز 11.2 مليون راكب عبر شبكات الشرق والشمال وقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة خلال عام 2023م، بزيادة بلغت 55% مقارنةً بعام 2022م.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب على شبكات سار بنسبة 25 % ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 32 الف رحلة.

وفي السياق ذاته أوضحت “سار” أن حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكاتها خلال عام 2023م تجاوز 24.7 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 6 %، مما أسهم في إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق السريعة وتقليل استهلاك الوقود في المملكة بأكثر من 3 ملايين برميل، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والضارة.



وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في عام 2023م تعكس الدعم الكبير غير المحدود من القيادة الرشيدة وتؤكد التزام الشركة بالعمل بوتيرة تصاعدية مدروسة تتوافق مع أهدافها الإستراتيجية، حيث جاءت هذه الأرقام التاريخية والنجاحات الاستثنائية ثمرة للتخطيط الاستراتيجي الفعّال وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وبناء الشراكات المستدامة مع شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، مما أسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن عام 2023م شهد إطلاق العديد من المبادرات النوعية والخدمات الجديدة في قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تم اطلاق أول تجارب تشغيلية للقطار الهيدروجيني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخدمة التصدير المباشر من الميناء الجاف بالرياض، والربط الالكتروني لتذاكر قطارات الركاب مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وتوقيع عدة عقود لأول مرة لربط النقل البحري بالنقل السككي، وكذلك أول عقد لشحن السيارات عبر القطارات.