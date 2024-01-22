في دوري يلو.. القادسية يتعثر أمام العدالة.. والنجمة يتخطى القيصومة

حائل- خالد الحامد
عادت عجلة منافسات دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى للدوران من جديد، ببدء مباريات ” الدور الثاني” بعد توقف عشرة أيام. وقد أقيمت عصر اليوم الاثنين مباراتان في الجولة الـ 18.
ففي لقاء منتظر، استرد فريق العدالة عافيته عقب فوزه على المتصدر القادسية، في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
سجل هدف العدالة الوحيد محمود البوحسن؛ ليرفع العدالة رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الثاني” مؤقتًا”، ويتلقى القادسية الخسارة الثانية في الدوري، ويظل على نقاطه الـ 40 بالمركز الأول.
🔚 نهاية المباراة
⚽️ شاهد هدف المباراة ..👇#العدالة_القادسية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/3E6SAWC7At
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 22, 2024
وفي اللقاء الثاني، تغلب فريق النجمة على مستضيفه القيصومة بهدف نظيف، سجله ريان المطيري، في المباراة التي جرت على ملعب الباطن.
ورفع فريق النجمة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد القيصومة عند النقطة 12 في المركز السادس عشر.
د25‘⚽️ هدف لـ @alnajmahfc
ريان المطيري يفتتح التسجيل 👏#القيصومة_النجمة#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/OqNXhZVAbu
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 22, 2024