الرياضة

في دوري يلو.. القادسية يتعثر أمام العدالة.. والنجمة يتخطى القيصومة

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1445 هـ      22 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
عادت عجلة منافسات دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى للدوران من جديد، ببدء مباريات ” الدور الثاني” بعد توقف عشرة أيام. وقد أقيمت عصر اليوم الاثنين مباراتان في الجولة الـ 18.

ففي لقاء منتظر، استرد فريق العدالة عافيته عقب فوزه على المتصدر القادسية، في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

سجل هدف العدالة الوحيد محمود البوحسن؛ ليرفع العدالة رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الثاني” مؤقتًا”، ويتلقى القادسية الخسارة الثانية في الدوري، ويظل على نقاطه الـ 40 بالمركز الأول.

 

وفي اللقاء الثاني، تغلب فريق النجمة على مستضيفه القيصومة بهدف نظيف، سجله ريان المطيري، في المباراة التي جرت على ملعب الباطن.

ورفع فريق النجمة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد القيصومة عند النقطة 12 في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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