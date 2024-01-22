طاجيكستان ترافق منتخب قطر لثمن نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز على المنتخب الصيني بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر.
أحرز حسن الهيدوس هدف قطر الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بتسديدة خيالية من خارج منطقة الجزاء.
بتلك الهزيمة، احتل منتخب الصين المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.
جدير بالذكر، أن المنتخب القطري حقق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات من كأس آسيا 2023، حيث فاز منتخب قطر في الجولة الأولى على نظيره لبنان بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الثانية، تغلب على طاجيكستان 1-0، ثم فاز اليوم على المنتخب الصيني في الجولة الثالثة بهدف نظيف.
قطر تفتتح التسجيل بهدف ولا أروع من كابتن العنابي حسن الهيدوس في شباك الصين#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_الصين#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/WQjIz2AIjR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وفي المجموعة نفسها، رافق منتخب طاجيكستان المنتخب القطري إلى ثمن النهائي، بعد فوزه على منتخب لبنان- الذي انتهى مشواره في البطولة- بهدفين لهدفين.
واستفاد منتخب طاجيكستان من خسارة الصين أمام قطر بهدف دون رد، حتى يضمن وصافة المجموعة بأربع نقاط أمام الصين (نقطتين) ولبنان (نقطة).
منتخب طاجيكستان يتأهل لثمن النهائي بفوزه على لبنان
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #طاجيكستان_لبنان#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/yH19URcl4S
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024