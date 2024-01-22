الرياضة

طاجيكستان ترافق منتخب قطر لثمن نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1445 هـ      22 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز على المنتخب الصيني بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر.

أحرز حسن الهيدوس هدف قطر الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بتسديدة خيالية من خارج منطقة الجزاء.
بتلك الهزيمة، احتل منتخب الصين المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

جدير بالذكر، أن المنتخب القطري حقق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات من كأس آسيا 2023، حيث فاز منتخب قطر في الجولة الأولى على نظيره لبنان بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الثانية، تغلب على طاجيكستان 1-0، ثم فاز اليوم على المنتخب الصيني في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وفي المجموعة نفسها، رافق منتخب طاجيكستان المنتخب القطري إلى ثمن النهائي، بعد فوزه على منتخب لبنان- الذي انتهى مشواره في البطولة- بهدفين لهدفين.

واستفاد منتخب طاجيكستان من خسارة الصين أمام قطر بهدف دون رد، حتى يضمن وصافة المجموعة بأربع نقاط أمام الصين (نقطتين) ولبنان (نقطة).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *