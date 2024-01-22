أمير نجران يُدشّن خدمة “منافذ” لمستفيدي لجنة “تراحم”

نجران : البلاد

دشَّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، بمكتبه اليوم، خدمة “منافذ”، التي تقدم بطاقة شراء آلية للأسر المستفيدة من لجنة “تراحم” بالمنطقة، بحضور رئيس اللجنة عبدالله الصقري، وأعضاء اللجنة.

ونوّه سموّه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، لرعاية السجناء وأسرهم، والحرص على تكافل المجتمع ونشر روح الإسهام والبذل والعطاء والتطوع، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة، ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين.

من جانبه أوضح الصقري أن هذه الخدمة تأتي في إطار إتفاقية التعاون التي وقعتها اللجنة مع شركة منافذ السعودية لإصدار بطاقات إلكترونية ممغنطة لأسر السجناء، حيث تمكنهم من شراء احتياجاتهم من غذاء وكساء بكل يسر وسهولة، وذلك بمدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا.