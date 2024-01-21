الرياضة

في كأس العرب الأولى لـ”الدارتس”.. البحرين ومصر يتنافسان على الصدارة.. وتونس تتصدر السيدات

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1445 هـ      21 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام -البلاد
تشهد منافسات بطولة كأس العرب الأولى لـ”الدارتس” 2024 المقامة حالياً في البحرين، بمشاركة ست دول عربية هي: مصر – فلسطين – اليمن – تونس –عُمان – البحرين منافسة شديدة في مسابقات الفردي والزوجي والمختلط. وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول للبطولة قوية ومثيرة لاسيما بين منتخبي رجال البحرين ومصر، وسيدات تونس الذين يتنافسون على الفوز بألقاب البطولة، التي تقام بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للدارتس النمساوي ديتمر كون البطولة الحالية، ستمنح اللاعبين تصنيفاً عربياً وقارياً وستؤسس لبث سمعة عربية وتواجد بسرعة كبيرة ضمن أسرة الدارتس الدولية؛ حيث أصبحت البطولات العربية تتم بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للدارتس بداية من إطلاق هذه النسخة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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