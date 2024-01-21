في كأس العرب الأولى لـ”الدارتس”.. البحرين ومصر يتنافسان على الصدارة.. وتونس تتصدر السيدات

الدمام -البلاد

تشهد منافسات بطولة كأس العرب الأولى لـ”الدارتس” 2024 المقامة حالياً في البحرين، بمشاركة ست دول عربية هي: مصر – فلسطين – اليمن – تونس –عُمان – البحرين منافسة شديدة في مسابقات الفردي والزوجي والمختلط. وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول للبطولة قوية ومثيرة لاسيما بين منتخبي رجال البحرين ومصر، وسيدات تونس الذين يتنافسون على الفوز بألقاب البطولة، التي تقام بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للدارتس النمساوي ديتمر كون البطولة الحالية، ستمنح اللاعبين تصنيفاً عربياً وقارياً وستؤسس لبث سمعة عربية وتواجد بسرعة كبيرة ضمن أسرة الدارتس الدولية؛ حيث أصبحت البطولات العربية تتم بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للدارتس بداية من إطلاق هذه النسخة.