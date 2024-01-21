شاهد | أهداف مباراة ريال مدريد وألميريا 3-2

انتصر ريال مدريد على ألميريا بثلاثة أهداف دون رد أمسية الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة متفوقًا على جيرونا الوصيف (49) فيما تكبّد ألميريا هزيمته الـ15 هذا الموسم في قاع الترتيب بـ6 نقاط.



سجّل ألميريا هدفين استباقيين عبر كل من لارجي رمضاني في الدقيقة الأولى وإدغر غونزاليس في الدقيقة 34، لينهي الشوط الأول متفوقًا بنتيجة (2-0).



أهداف ريال مدريد ضد ألميريا بدأت في منتصف الشوط الثاني عبر صانع الألعاب الدولي الإنجليزي جودي بيلينغهام وبالتحديد في الدقيقة 57 من علامة الجزاء.



بعدها بـ10 دقائق توالت أهداف ريال مدريد ضد ألميريا وسجّل فينيسيوس جونيور التعادل، ثم أحرز داني كارفاخال هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 6 بعد التسعين.

أهداف مباراة ريال مدريد وألميريا 3-2

🎥⚽️ هدف ألميريا الثاني في شباك كيبا. https://t.co/BeHM86r0Of — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) January 21, 2024