شاهد | أهداف مباراة ريال مدريد وألميريا 3-2

انتصر ريال مدريد على ألميريا بثلاثة أهداف دون رد أمسية الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة متفوقًا على جيرونا الوصيف (49) فيما تكبّد ألميريا هزيمته الـ15 هذا الموسم في قاع الترتيب بـ6 نقاط.
سجّل ألميريا هدفين استباقيين عبر كل من لارجي رمضاني في الدقيقة الأولى وإدغر غونزاليس في الدقيقة 34، لينهي الشوط الأول متفوقًا بنتيجة (2-0).
أهداف ريال مدريد ضد ألميريا بدأت في منتصف الشوط الثاني عبر صانع الألعاب الدولي الإنجليزي جودي بيلينغهام وبالتحديد في الدقيقة 57 من علامة الجزاء.
بعدها بـ10 دقائق توالت أهداف ريال مدريد ضد ألميريا وسجّل فينيسيوس جونيور التعادل، ثم أحرز داني كارفاخال هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 6 بعد التسعين.
أهداف مباراة ريال مدريد وألميريا 3-2
ألميريا يفاجئ حسن العيدروس وريال مدريد بهدف مبكر 😅#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/41c5ReR7nS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
🎥⚽️ هدف ألميريا الثاني في شباك كيبا. https://t.co/BeHM86r0Of
— شبكة RM4Arab (@RM4Arab) January 21, 2024
هدف #ريال_مدريد الاول جود بيلينجهام #ريال_مدريد_ألميريا
— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 21, 2024
هدف فينيسيوس الرااااائع بالكتف 👏🏻👏🏻 https://t.co/2wQLf2d4cm
— أبو تركي (@hjbtny1) January 21, 2024
هدف #ريال_مدريد الثالث كارفاخال #ريال_مدريد_ألميريا
— الاهداف الرياضية و كاس امم اسيا وافريقيا (@ggo_l2) January 21, 2024