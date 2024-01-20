الرياضة

غينيا تتغلب على جامبيا في كأس أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1445 هـ      20 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح منتخب غينيا في اقتناص 3 نقاط ثمينة، بعد فوزه على جامبيا بهدف نظيف، أمسية الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج.

سجل اللاعب أجيبو كامارا هدف منتخب غينيا في شباك جامبيا، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، ليحتل المنتخب الغيني وصافة المجموعة.

بتلك النتيجة، يأتي ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا، بعد فوز الشنغال على الكاميرون،  وغينيا على جامبيا كما يلي.

1- السنغال 6 نقاط.

2-غينيا 4 نقاط .

3- الكاميرون نقطة وحيدة.

4- جامبيا بدون نقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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