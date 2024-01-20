غينيا تتغلب على جامبيا في كأس أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
نجح منتخب غينيا في اقتناص 3 نقاط ثمينة، بعد فوزه على جامبيا بهدف نظيف، أمسية الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج.
سجل اللاعب أجيبو كامارا هدف منتخب غينيا في شباك جامبيا، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، ليحتل المنتخب الغيني وصافة المجموعة.
بتلك النتيجة، يأتي ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا، بعد فوز الشنغال على الكاميرون، وغينيا على جامبيا كما يلي.
1- السنغال 6 نقاط.
2-غينيا 4 نقاط .
3- الكاميرون نقطة وحيدة.
4- جامبيا بدون نقاط.
كامارا يفتتح التسجيل لغينيا#كأس_أمم_إفريقيا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/amKrjyA5L4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024