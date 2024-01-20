الرياضة

السوبر الإيطالي | إنتر ميلان يضرب موعدًا مع نابولي في النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time10 / رجب / 1445 هـ      20 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
السوبر الإيطالي | إنتر ميلان يضرب موعدًا مع نابولي في النهائي

اكتسح إنتر ميلان نظيره لاتسيو بثلاثية بيضاء أمسية الجمعة، ليضرب موعدًا ناريًا مع نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم المقام في المملكة العربية السعودية.

 

أمام حضور جماهيري كبير في ملعب (الأول بارك) تمكّن إنتر ميلان -البطل 7 مرّات- من الوصول للنهائي أمام نابولي الفائز بدوره على فيورنتينا الخميس بنتيجة (3-0).

 

سجّل أهداف الـ(نيراتزوري) أمام لاتسيو كل من المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 17، والتركي هاكان كالهانوغلو (50) والإيطالي دافيدي فراتيسي (87).

 

نهائي كأس السوبر الإيطالي يحين موعده يوم الاثنين المقبل 22 يناير، علمًا بأن نابولي -صاحب لقبين- لم يفز بالبطولة منذ عام 2014، أمّا إنتر فهو بطل النسخة الماضية.

 

شاهد أهداف إنتر ميلان ولاتسيو 3-0

 

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