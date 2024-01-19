المنتخب الإيراني يتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تغلب المنتخب الإيراني على نظيره هونج كونج بهدف وحيد مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.
سجل مهدي قائدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، ليمنح منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبطاقة العبور لدور الـ 16.
وبات المنتخب الإيراني رابع المتأهلين للدور الثاني بعد قطر والعراق وأستراليا الذين حققوا الفوز في أول جولتين أيضًا بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة للمونديال الآسيوي.
أما منتخب هونج كونج فبقى في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارته الثانية على التوالي. ويحل منتخب الإمارات ثانيًا برصيد أربع نقاط، ثم فلسطين برصيد نقطة واحدة.
وستكون مواجهة فلسطين ضد هونج كونج في الجولة الثالثة فاصلة للمنتخب الفلسطيني، في إطار سعيه لانتزاع بطاقة التأهل في وصافة المجموعة، في حال خسارة الإمارات أمام إيران، أو ضمان مقعد ضمن أفضل أربعة ثوالث.
منتخب إيران ينضم لقائمة المتأهلين إلى ثمن النهائي
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ | #إيران#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/4qukW8sZps
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024