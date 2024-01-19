الرياضة

المنتخب الإيراني يتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب المنتخب الإيراني على نظيره هونج كونج بهدف وحيد مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

سجل مهدي قائدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، ليمنح منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبطاقة العبور لدور الـ 16.

وبات المنتخب الإيراني رابع المتأهلين للدور الثاني بعد قطر والعراق وأستراليا الذين حققوا الفوز في أول جولتين أيضًا بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة للمونديال الآسيوي.

أما منتخب هونج كونج فبقى في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارته الثانية على التوالي. ويحل منتخب الإمارات ثانيًا برصيد أربع نقاط، ثم فلسطين برصيد نقطة واحدة.

وستكون مواجهة فلسطين ضد هونج كونج في الجولة الثالثة فاصلة للمنتخب الفلسطيني، في إطار سعيه لانتزاع بطاقة التأهل في وصافة المجموعة، في حال خسارة الإمارات أمام إيران، أو ضمان مقعد ضمن أفضل أربعة ثوالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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