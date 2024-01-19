الإقتصاد

الصين في طريقها لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بكين : د ب أ

قال مسؤول بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الجمعة إن الصين صدرت ما إجمالية 4.91 مليون سيارة في عام 2023، وأنه من المتوقع أن تصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن نائب الوزير “شين قوه بين” قوله في مؤتمر صحفي إن صادرات السيارات وصلت إلى مستوى جديد، وقدمت سيارات الطاقة الجديدة التي تصنع في الصين خيارات متنوعة للمستهلكين العالميين.

وتابع “شين” أن صادرات الصين من السيارات نمت بنسبة 57.9% على أساس سنوي العام الماضي، وذلك مع زيادة صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 77.6% على أساس سنوي إلى 1.2مليون وحدة.

ibrahim

كتب بواسطة

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