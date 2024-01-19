الرياضة الإسباني كارلوس ساينز يتوج برالي داكار السعودية 2024 لفئة السيارات

البلاد- جدة

كتب سائق أودي المخضرم الإسباني كارلوس ساينز، البالغ 61 عاماً، التاريخ بعدما دوّن اسمه كأكبر الفائزين سنا بلقب رالي داكار وذلك للمرة الرابعة في مسيرته.

وسبق لساينز أن حطّم الرقم القياسي لأكبر فائز في داكار في عام 2018، ثم كرر الأمر ذاته عام 2020، وهذا العام. واجتاز ساينز بلباس الفائز خط نهاية المرحلة الثانية عشرة الأخيرة اليوم الجمعة في ينبع.

وأضاف ساينز لقب النسخة الحالية من دكار إلى نسخ 2010 و2018 و2020، علمًا بأنه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة، ولم يتخل عنها مذاك، وعرف كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه؛ أبرزهم لوب (برودرايف)، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم وبيترهانسيل. كما منح ساينز أودي لقبه الأول والأخير في رالي دكار السعودية، وذلك بعد قرار الصانع الألماني الانسحاب من الراليات الصحراوية، من أجل تركيز جهوده على المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد بدءاً من عام 2026.