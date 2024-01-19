الرياضة

أندونبسيا تحقق فوزًا ثمينًا على فيتنام في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تمكن المنتخب الاندونيسي من تحقيق فوز ثمين على نظيره الفيتنامي بهدف وحيد،
ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر. جرت المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم اندونيسيا بهدف واحد دون مقابل جاء الهدف عند الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح منتخب أندونيسيا، نفذها بنجاح اللاعب مانجكو الام.

وفي الشوط الثاني،  استمرت النتيجة على حالها رغم الفرص التي سنحت أمام الفريقين دون استغلالها ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا عن انتهاء المباراة؛ لتحصد أندونيسيا أول ثلاث نقاط له، ليحل ثالثًا في ترتيب فرق المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بعد انتهاء الجولة الثانية متساويًا مع المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما جاء منتخب العراق في الصدارة برصيد 6 نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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