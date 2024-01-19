أندونبسيا تحقق فوزًا ثمينًا على فيتنام في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تمكن المنتخب الاندونيسي من تحقيق فوز ثمين على نظيره الفيتنامي بهدف وحيد،
ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر. جرت المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة.
انتهى الشوط الأول بتقدم اندونيسيا بهدف واحد دون مقابل جاء الهدف عند الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح منتخب أندونيسيا، نفذها بنجاح اللاعب مانجكو الام.
وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها رغم الفرص التي سنحت أمام الفريقين دون استغلالها ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا عن انتهاء المباراة؛ لتحصد أندونيسيا أول ثلاث نقاط له، ليحل ثالثًا في ترتيب فرق المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بعد انتهاء الجولة الثانية متساويًا مع المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما جاء منتخب العراق في الصدارة برصيد 6 نقاط.
منتخب إندونيسيا يحقق فوزاً ثميناً أمام فيتنام
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #فيتنام_إندونيسيا #AsianCup2023 pic.twitter.com/x61yZPZxS5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024