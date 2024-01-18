الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء فلسطين والإمارات في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1445 هـ      18 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي لقاء المنتخب الفلسطيني ونظيره الإماراتي بهدف لمثله، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا قطر 2023.

تقدم سلطان عادل بالهدف الأول للإمارات في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من علي صالح علي استقبلها سلطان برأسية سكنت الشباك.

وأدرك المنتخب الفلسطيني التعادل في الدقيقة 50، عن طريق النيران الصديقة من بدر ناصر عبد العزيز بعد عرضية حاول تشتيتها لكنه وضعها داخل شباكه.

بهذا التعادل، يحتل منتخب الإمارات صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بينما يحل منتخب فلسطين في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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