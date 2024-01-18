التعادل الإيجابي يحسم لقاء فلسطين والإمارات في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي لقاء المنتخب الفلسطيني ونظيره الإماراتي بهدف لمثله، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا قطر 2023.
تقدم سلطان عادل بالهدف الأول للإمارات في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من علي صالح علي استقبلها سلطان برأسية سكنت الشباك.
وأدرك المنتخب الفلسطيني التعادل في الدقيقة 50، عن طريق النيران الصديقة من بدر ناصر عبد العزيز بعد عرضية حاول تشتيتها لكنه وضعها داخل شباكه.
بهذا التعادل، يحتل منتخب الإمارات صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بينما يحل منتخب فلسطين في المركز الثالث بنقطة وحيدة.
منتخب الإمارات يفتتح التسجيل برأسية سلطان عادل ⚽️🇦🇪#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #فلسطين_الإمارات#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/jMF9brgg2z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
بدر ناصر يسجل هدفاً بالخطأ في مرماه ويمنح المنتخب الفلسطيني التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #فلسطين_الإمارات#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/JNGsY1BOBq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024