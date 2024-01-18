أوزبكستان تدك شباك الهند بثلاثية في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره الهندي بثلاثية نظيفى في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا قطر 2023.
سجل أهداف أوزبكستان كل من” عباسبيك فايزوليف في الدقيقة 4، وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب أيجور سيرجييف في الدقيقة 18، بينما أحرز شيرزود ناصرلويف الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول؛ ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما بقي منتخب الهند بلا رصيد.
وفي المجموعة ذاتها، نجح منتخب أستراليا في تحقيق الفوز على نظيره السوري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في وقت سابق اليوم الخميس.
بتلك النتيجة، واصل منتخب أستراليا تصدره للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لأوزبكستان في المركز الثاني، ومنتخب سوريا ثالثًابنقطة واحدة، وبقي رصيد الهند خاليًا من النقاط.
⚽️🇺🇿 منتخب أوزبكستان يتقدم على نظيره الهندي بهدف مبكر #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الهند_أوزبكستان#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/INgSCDgTtD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
⚽️🇺🇿 منتخب أوزبكستان يضاعف النتيجة #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الهند_أوزبكستان#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/YTR0WbfGf8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
⚽️🇺🇿 منتخب أوزبكستان يكشر عن أنيابه ويسجل الهدف الثالث #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الهند_أوزبكستان#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/NX63qKPlpc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024