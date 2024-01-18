الرياضة

أوزبكستان تدك شباك الهند بثلاثية في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1445 هـ      18 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره الهندي بثلاثية نظيفى في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا قطر 2023.

سجل أهداف أوزبكستان كل من” عباسبيك فايزوليف في الدقيقة 4، وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب أيجور سيرجييف في الدقيقة 18، بينما أحرز شيرزود ناصرلويف الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول؛ ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما بقي منتخب الهند بلا رصيد.

وفي المجموعة ذاتها، نجح منتخب أستراليا في تحقيق الفوز على نظيره السوري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في وقت سابق اليوم الخميس.
بتلك النتيجة، واصل منتخب أستراليا تصدره للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لأوزبكستان في المركز الثاني، ومنتخب سوريا ثالثًابنقطة واحدة، وبقي رصيد الهند خاليًا من النقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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