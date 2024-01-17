الرياضة يتأهب لإطلاق مسابقات موسم 2024.. “الاتحاد العربي” يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه

الرياض – هاني البشر

يحتفي الاتحاد العربي لكرة القدم خلال العام الحالي 2024، بمرور 50 عاماً على تأسيسه في عام 1974، عندما رأسه الليبي عبد اللطيف بوكر- رحمه الله- خلال الفترة من 1974 حتى 1976، ومن ثم ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله ( 1976 – 1999)، تلاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز خلال الفترة من 1999 حتى 2011، ثم تولى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئاسة الاتحاد العربي من 2011 إلى 2014، يليه صاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل للفترة من 2014 حتى 2017، ومن ثم تولى معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئاسته حتى العام 2019، ثم انتخب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد. ويعد الاتحاد العربي لكرة القدم، أحد أعرق الاتحادات الكروية في قارتي أفريقيا وآسيا، حيث يضم 22 اتحاداً وطنياً، ويقيم بصفة دورية عدة مسابقات للمنتخبات الوطنية العربية، الكبار والناشئين والشباب، بالإضافة إلى مسابقات الأندية بمختلف مسمياتها وأخرى لكرة قدم الصالات والكرة الشاطئية والسيدات، بالإضافة إلى إقامته لبرامج وأنشطة تدريبية متنوعة تهدف لنمو وازدهار رياضة كرة القدم العربية. وتعكف الأمانة العامة للاتحاد العربي على الإعداد والتحضير لإقامة حفل بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع إحدى بطولاته الكبرى، حيث سيتم تسمية مسابقات موسم 2024 خلال الفترة المقبلة. يذكر أن موسم 2023 لمسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، بدأ بمسابقة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت منافساتها في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الماضي بمشاركة منتخبات السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان وعمان وفلسطين وقرغيزستان ومصر والإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر، حيث تُوج المنتخب المصري باللقب بعد فوزه على منتخب عمان (4 – 2) في المباراة النهائية.

تلي ذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو الماضي، إقامة مسابقة كأس العرب لكرة قدم الصالات في محافظة جدة، التي شارك في منافساتها منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان، وتُوج المنتخب المغربي باللقب بعد فوزه على منتخب الكويت في (7 – 1)، فيما شاركت المنتخبات العربية تحت 17 سنة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الماضي، وفاز بالميدالية الذهبية المنتخب السعودي بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب سوريا. كذلك شهد العام 2023، إقامة إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي، بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي بدأت بمرحلة تصفيات الدور التمهيدي التي أقيمت في محافظة جدة، بمشاركة 4 أندية هي أرتا سولار من جيبوتي وفولكان من جزر القمر وهورسيد الصومالي وفحمان اليمني، حيث تأهل الأخير إلى المرحلة التالية من البطولة. وأقيمت مباريات الدورين الأول والثاني من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية بنظام الذهاب والعودة، التي أسفرت عن تأهل 6 أندية إلى مرحلة المجموعات، وهي الشباب السعودي وأهلي طرابلس الليبي والوحدة الإماراتي والاتحاد المنستيري التونسي والكويت الكويتي والصفاقسي التونسي، التي انضمت إلى أندية، الاتحاد والهلال والنصر (السعودية)، والرجاء والوداد (المغرب)، والزمالك (مصر)، والسد (قطر)، والترجي (تونس)، وشباب بلوزداد (الجزائر)، والشرطة (العراق)، إذ أقيمت منافسات دور المجموعات في الطائف وأبها والباحة خلال الفترة من 27 يوليو و12 أغسطس الماضيين، ونال نادي النصر السعودي كأس البطولة إثر فوزه على نظيره الهلال السعودي (2 – 1).