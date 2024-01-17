وزير الإعلام يستقبل رئيس المؤسسة القطرية للإعلام

البلاد : واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يرافقه عدد من المسؤولين.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ومرافقيه في زيارتهم للمملكة.

بعدها تم بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، واستعراض سبل تعزيزها، كما جرى مناقشة فرص التطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنسيق الجهود والعمل المشترك بما يسهم في إبراز منجزات البلدين في مختلف المجالات وتسليط الضوء على عمق العلاقات التاريخية بينهما.

كما ناقش الحضور تفعيل المبادرات المقترحة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإعلام في المملكة والمؤسسة القطرية للإعلام، التي أُعلن عنها خلال في ختام أعمال أعمال الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي عُقد بالدوحة بتاريخ 5 ديسمبر من العام الماضي برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التنفيذية في الجانبين.

من جهته أعرب الشيخ حمد آل ثاني عن شكره لمعالي وزير الإعلام على كريم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة، مؤكدًا أهمية الشراكة الفاعلة بين الإعلام القطري والإعلام السعودي ودورهم المهم في الوصول والاتساع من خلال الأهداف الإعلامية المشتركة.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية.