منتخب مالي يتغلب على جنوب إفريقيا بثنائية في أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
فاز منتخب مالي بثنائية نظيفة على جنوب إفريقيا، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تقام في ساحل العاج.
سجل هماري تراوري هدف منتخب مالي الأول في الدقيقة 60. وعزز لاسين سينايوكو النتيجة لمنتخب مالي بالهدف الثاني في الدقيقة 66.
هماري تراوري يحرز هدف التقدم لمالي#كأس_أمم_إفريقيا | #مالي_جنوب_افريقيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Sk00rC6LrL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
لاسين سينايوكو يحرز الهدف الثاني لمالي#كأس_أمم_إفريقيا | #مالي_جنوب_افريقيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/mnZu840Kxg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024