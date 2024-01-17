الرياضة

منتخب مالي يتغلب على جنوب إفريقيا بثنائية في أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1445 هـ      17 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فاز منتخب مالي بثنائية نظيفة على جنوب إفريقيا، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تقام في ساحل العاج.

سجل هماري تراوري هدف منتخب مالي الأول في الدقيقة 60. وعزز لاسين سينايوكو النتيجة لمنتخب مالي بالهدف الثاني في الدقيقة 66.

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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