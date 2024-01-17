الرياضة

المنتخب القطري يعبر طاجيكستان ويتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1445 هـ      17 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تمكن المنتخب القطري من التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا  في قطر، وذلكب عد فوزه مساء اليوم على منتخب طاجيكستان بهدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات.

سيطر لاعبو منتخب قطر على مجريات المباراة، وشكلوا عددًا هائلًا من الهجمات الخطيرة على مرمى طاجيكستان.

نجح أكرم عفيف في تسجيل هدف العنابي في شباك طاجيكستان في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول، عن طريق تمريرة حاسمة من المعز علي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب طاجيكستان كامولوف في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة؛ ليكمل منتخب طاجيكستان المباراة بعشرة لاعبين.

هذا الفوز، رفع رصيد المنتخب القطري للنقطة السادسة؛ ليضمن التأهل لثمن نهائي البطولة، وكذلك صدارة المجموعة الأولى، بغض النظر عن نتيجة الجولة الثالثة من المجموعة، ويأتي المنتخب الصيني ثانيًا برصيد نقطتين، ثم منتخب طاجيكستان برصيد نقطة واحدة، ويحل المنتخب اللبناني في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيلتقي المنتخب القطري في الجولة الثالثة مع المنتخب الصيني ، فيما سيواجه المنتخب اللبناني نظيره الطاجيكي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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