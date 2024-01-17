المنتخب القطري يعبر طاجيكستان ويتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
تمكن المنتخب القطري من التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر، وذلكب عد فوزه مساء اليوم على منتخب طاجيكستان بهدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات.
سيطر لاعبو منتخب قطر على مجريات المباراة، وشكلوا عددًا هائلًا من الهجمات الخطيرة على مرمى طاجيكستان.
نجح أكرم عفيف في تسجيل هدف العنابي في شباك طاجيكستان في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول، عن طريق تمريرة حاسمة من المعز علي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب طاجيكستان كامولوف في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة؛ ليكمل منتخب طاجيكستان المباراة بعشرة لاعبين.
هذا الفوز، رفع رصيد المنتخب القطري للنقطة السادسة؛ ليضمن التأهل لثمن نهائي البطولة، وكذلك صدارة المجموعة الأولى، بغض النظر عن نتيجة الجولة الثالثة من المجموعة، ويأتي المنتخب الصيني ثانيًا برصيد نقطتين، ثم منتخب طاجيكستان برصيد نقطة واحدة، ويحل المنتخب اللبناني في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.
وسيلتقي المنتخب القطري في الجولة الثالثة مع المنتخب الصيني ، فيما سيواجه المنتخب اللبناني نظيره الطاجيكي.
أكرم عفيف يفتتح التسجيل لمنتخب قطر 🇶🇦⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #طاجيكستان_قطر#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/FTmOFNyRe3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024